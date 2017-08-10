力拼影音内容，Facebook 开始在全平台新增「Watch」栏位

在这个新的功能栏位之中，你将可以看到一个专门针对视频内容的栏位排版，支持包括移动、桌面以及 TV app 等平台，将可提供各式直播与录制内容，还能加入观看清单之中稍后观赏，并可随时跟随每个影音频道的最新内容。Facebook 主动整理最多社交好友观看的视频内容（你懂的，同温层嘛），像是在「最多人谈论」的列表中，即可找到许多当下最火热讨论的视频内容；「最引人大笑」的栏位自然就是比较娱乐搞笑的内容。
铁了心要正面让 YouTube
触及率惨不忍睹 成为对手的 Facebook，终于在各种关于影音内容乃至于广告方面的布局之后，现在也准备正式推出这个专注于影音的平台，并直接带到让移动应用使用者更触手可及的主要位置。官方宣布，他们已经开始对少部分的美国用户带来新的「Watch（观看）」栏位，让你随时可以在时间轴左滑进入并沉迷在影音内容满载的区域之中。
在这个新的功能栏位之中，你将可以看到一个专门针对视频内容的栏位排版，支持包括移动、桌面以及 TV app 等平台，将可提供各式直播与录制内容，还能加入观看清单之中稍后观赏，并可随时跟随每个影音频道的最新内容。Facebook 主动整理最多社交好友观看的视频内容（你懂的，同温层嘛），像是在「最多人谈论」的列表中，即可找到许多当下最火热讨论的视频内容；「最引人大笑」的栏位自然就是比较娱乐搞笑的内容。
在这个新的功能栏位之中，你将可以看到一个专门针对视频内容的栏位排版，支持包括移动、桌面以及 TV app 等平台，将可提供各式直播与录制内容，还能加入观看清单之中稍后观赏，并可随时跟随每个影音频道的最新内容。Facebook 主动整理最多社交好友观看的视频内容（你懂的，同温层嘛），像是在「最多人谈论」的列表中，即可找到许多当下最火热讨论的视频内容；「最引人大笑」的栏位自然就是比较娱乐搞笑的内容。
这个以影音内容为主的新平台，将会带来各式节目，包括每日更新的 Nas Daily、演唱会直播、特定主题的节目与运动项目如 MLB 直播等。范围将由实境节目到喜剧以及运动直播等，种类相当丰富，并将通过这个社交平台提供相对一般电视节目要更详细的叙述内容以及各式评论与推荐项目，更可直接跟随特定频道持续追踪其内容（就如同 YouTube 一样）。
从「Watch」开始，Facebook 终于真正启动了他们在影音平台上的攻势。一直以来他们都希望倚靠自己在社交网站的人气来导入更多功能之中进行运用，只是先前针对新闻方面可提供广告分利的 IA 功能似乎最终也没有造成太大的效果，现在这个正面与 YouTube 乃至于 Netflix 等串流影音平台为对手的 Watch，到底是否能吸引到这么多影音创作者来支持，显然也是需要更长时间的观察才能得知了。