力拼影音内容，Facebook 开始在全平台新增「Watch」栏位

这个以影音内容为主的新平台，将会带来各式节目，包括每日更新的 Nas Daily、演唱会直播、特定主题的节目与运动项目如 MLB 直播等。范围将由实境节目到喜剧以及运动直播等，种类相当丰富，并将通过这个社交平台提供相对一般电视节目要更详细的叙述内容以及各式评论与推荐项目，更可直接跟随特定频道持续追踪其内容（就如同 YouTube 一样）。



从「Watch」开始，Facebook 终于真正启动了他们在影音平台上的攻势。一直以来他们都希望倚靠自己在社交网站的人气来导入更多功能之中进行运用，只是先前针对新闻方面可提供广告分利的 IA 功能似乎最终也没有造成太大的效果，现在这个正面与 YouTube 乃至于 Netflix 等串流影音平台为对手的 Watch，到底是否能吸引到这么多影音创作者来支持，显然也是需要更长时间的观察才能得知了。