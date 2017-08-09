YouTube 让创作者更清楚视频有没有在赚钱

YouTube 在博客文章中表示，他们将会推出新的图示工具，来让创作者更容易辨识哪段视频有在正常获得收入，而且也有新的上诉方式，让创作者能直接在视频管理员中处理版权和社交规则问题。



即将于创作者工作室页面中出的的三个新图示（如下图所示），会直接说明视频有没有在 YouTube Red 和透过置放广告来获利。绿色的货币符号就代表一代正常，视频正透过 YouTube Red 和最广泛的广告主分类中获利；黄色货币符号则代表你的视频只能在 YouTube Red 或为数有限的广告中获利，因为视频内容被分类至「不适合所有广告主」，或甚至是「未能达到广告规例」。如果说货币符号图示上面有删除线，这就代表视频未能透过 YouTube Red 或广告获利，原因可能是视频内容有侵权、Content ID 声明，甚或违反社交规则而被下架。







YouTube 指这三个新图示的置放不会影响创作者的收入，目的只在给他们一个更清晰的标示，得知视频是否适合给所有广告主置放广告。同时，YouTube 也有简化上诉方式，让创作者直接在视频管理员就着被指视频内容不当提出上诉。