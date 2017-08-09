让我们受苦于想出复杂密码的始作俑者，说他也后悔了...

美国国家标准与技术研究所（NIST）经理 Bill Burr 在 2003 年交出了一份密码安全性建议，上面建议密码应该要有大小写、特别字元和数字，而且还不忘提醒密码应该定期更改。这样的建议就成了诸多政经机构在要求使用者设置密码时的规则。可是现年 72 岁的 Burr 在与华尔街日报的访问中，却说他对此一切都后悔了。



幸好 NIST 正在检讨这个「扰民」的密码规则，而且也快要完成了。其中一个重要的改变是，只有出现某程度的保安漏洞时，才强制要求使用者更改密码。说实话，要人在每 90 天就想一组那么复杂的密码，很多都是敷衍了事，这样反而有着增加危险性的可能。



另外一个建议就是多用较长的短语，而非一串由大小写、特别字元和数字组成的短密码，因为他们发现这样强行加入特殊字元，反倒会得出更低安全性的密码。而且草拟的建议中，还有建议不要跟那些常用密码重复。



有兴趣的朋友可以到 NIST 网页中查看这草拟中的密码组成建议，不过这建议也非强制式，所以也要看部门的 IT 主管要否应用了。