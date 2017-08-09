Anchor 是懂得将语音化成视频的 app，真的好玩但还不支持中文





听起来很不错？不过很可惜地，在小编今天直接安装来试用的经验中，发现其实 Anchor app 还并不支持中文语音辨识的功能。因此所有文字都会辨识成发音类似的英文（其实满搞笑的 XD），而且即便小编自己修改显示的文字却还是会变成乱码，真的有点可惜。



虽说多国语言的部分他们也许还很需要努力，不过单就个人广播的部分，Anchor app 易用的程度还是很值得推荐的。使用手机录音的方法就像是讲电话一样，只要把耳朵靠近听筒随即开始收音，之后也可以很无缝地上传云端并于该平台开始播送（或者是将语音内容转成视频）。你也可以在 app 里聆听一些自己喜欢类型的内容，不过上面的内容自然也几乎都是英文的啊，看来扩展中文内容的工作就交给各位了啊！