夏普的 Aquos S2 把 5.5 吋屏幕塞入 4.9 吋机身

作为手机无边框概念的鼻祖，夏普在推进所谓的「全面屏」设计这件事上是起到了相当大作用的。除了给厂商提供合适的面板外，他们自己也有积极打造这一类的产品，而今天亮相的 Aquos S2 便是其中最新的一款了。就外型来说，这款手机很像是 Andy Rubin 的 Essential Phone 正面跟传说中 iPhone X / 8 背面的结合体。它在屏幕顶端中间的位置挖了个洞（美其名曰「美人尖」...），然后将自拍相机和距离、光线感应器都藏到了里面。同时还在顶上留了条边边，用来做听筒的位置。而翻到背面，则会看到玻璃背盖上竖过来排布的双镜组合（感光元件 12MP + 8MP，像素尺吋 1.4μm），没错，就跟你看了大半年的那些新 iPhone 谍照几乎一模一样。
按照 Sharp 的说法，他们在 Aquos S2 上成功将 5.5 寸的屏幕塞到了 4.9 寸大小的机身里面。不过有些奇怪的是，此番他们所用的面板并没有像市面上许多「全面屏」手机那样把四角都切割成圆弧形。底下的两个角跟普通屏幕无异，而上面虽然处理过了，但也只是比较「粗暴」地斜切一刀而已。除此之外，这款屏幕的规格看起来还不错，最高亮度可达 550 尼特，同时也拥有 135% sRGB 高色彩饱和度。
在屏幕的下方，是一颗细长条状的指纹辨识器。夏普没有为它加入 Home 键的功能，S2 的操控得要靠触摸屏幕内的虚拟键来实现。至于其它规格，这款产品共分为两个版本，分别搭载 S630 处理器、4GB RAM、64GB 存储，以及 S660 处理器、6GB RAM 和 128GB 存储。两者的电池均为 3,020mAh，比较意外是不支持快充。自拍相机则都是 8MP，像素尺寸跟主相机一样都是 1.4μm。
发售信息方面，高低两个型号的售价分别是 3,499 和 2,499 元，共有黑、白、蓝、绿四种配色可选（不过初期上架的好像只有黑、白色的基础款）。