夏普的 Aquos S2 把 5.5 吋屏幕塞入 4.9 吋机身



在屏幕的下方，是一颗细长条状的指纹辨识器。夏普没有为它加入 Home 键的功能，S2 的操控得要靠触摸屏幕内的虚拟键来实现。至于其它规格，这款产品共分为两个版本，分别搭载 S630 处理器、4GB RAM、64GB 存储，以及 S660 处理器、6GB RAM 和 128GB 存储。两者的电池均为 3,020mAh，比较意外是不支持快充。自拍相机则都是 8MP，像素尺寸跟主相机一样都是 1.4μm。



发售信息方面，高低两个型号的售价分别是 3,499 和 2,499 元，共有黑、白、蓝、绿四种配色可选（不过初期上架的好像只有黑、白色的基础款）。