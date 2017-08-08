看 Oppo R11 如何来演绎巴萨的红与蓝

不知不觉中，Oppo 的新爆款 R11 已经卖了快两个月，是时候来检验一下销售的成绩了。在刚刚于上海举行的「红蓝之夜」发布会上，厂方宣布这款新机首销当月的销量达到了之前 R9 的 1.5 倍。虽然具体的数字没被给出，但以 R9 颇为了得的基数来算，R11 的销售情况应该也非常喜人吧。
那么，趁着这个值得庆贺的时机，作为巴塞罗那足球队官方合作伙伴的 Oppo，也继 R7 和 R9 之后再度推出了巴萨主题的限量款手机。这次的巴萨限量款 R11 采用了撞色设计，将代表球队的红色和蓝色以黄金比例呈现在了设备之上。不光如此，Oppo 还给黄金分割线、中框的切边以及主相机的外缘镀上了金边。而且在红蓝分割线的中间位置，还被加上了 18K 金的巴萨队徽，以彰显球队的荣耀精神。
就真机的观感来说，巴萨版的 R11 看起来确实非常特别、显眼。同时，除了硬件以外，设备预载系统 UI 也毫无意外的加入了红蓝色的球队元素。另外，手机的包装也做了对应的设计，而且包装内都会附赠一个巴萨球星签名的保护壳。对巴萨的球迷来说，花 3,499 元买这么一款产品应该还算可以接受？如果你感兴趣的话，巴萨版 R11 将会从 8 月 18 日起在国内发售。