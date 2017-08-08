脑波控制将会是 VR 的未来？

大多人在体验 VR 虚拟实境时，都还是会需要花时间去学习怎么使用那些控制器，但既然是叫做虚拟实境，如果真能只接通过脑袋思考，就能随心所至地控制 VR 世界里面的自己，那不就距离接近真实的沈浸体验更靠近了吗？Neurable 预见了这样的未来，打造了一款加入脑波控制的 VR 套件（如上图），可让示范中的 HTC Vive 可以直接用脑波来触发游戏动作，并且在《Awakening》这款游戏的示范中，让人通过大脑思考来突围。
该公司向 IEEE Spectrum 透露，游戏将是这项技术的首个应用，并预期将可把这样的控制器在 2018 年，将改进成更轻巧的版本导入大型电玩中。既然称是「首个」应用，这也代表 Neurable 对于自己的技术有着更大的野心，预期脑控将会成为 VR 使用界面的下一个重大进展方向。毕竟假若这技术真的完善的话，对于使用者而言将可让 VR 体验的学习曲线大幅降低，甚至还可支持快速输入文字等的应用（这在 VR 的世界里的确有点麻烦）。
当然，这样的操控方式目前而言还无法完全取代一般控制器，但随着技术越来越进步，也许哪一天我们将真的可以通过轻巧的脑部感应头罩，来真正随心所至地在 VR 世界中畅游 -- 咦，怎么越讲越像刀剑神域了啊。