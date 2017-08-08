徕卡团队跨界合作，推出特别版 Master & Dynamic 0.95 耳机系列

MW60 无线蓝牙头戴式耳机

ME05 黄铜版入耳式耳机

与原版 MW60 同样，0.95 版本也是款重量级的头戴式耳机，毕竟其机身是由不锈钢为骨架，辅以小牛皮和小羊皮的头带和耳杯皮垫，尽显对材质的追求。只是说实话，对于使用者来说就是一面双刃剑，因为其连电池的 345 克净重，可是不太适合压在头顶上长时间使用的吧... 静静地把 MW60 挂在架上的话，就能欣赏到其全黑的机身上，有着一颗醒目的红点，那就是取自上述提及过的那颗镜头而来的小点缀。戴感方面，除了沉实的感觉外，用上记忆棉物料的耳杯稍嫌偏硬，不过尺寸就刚好把小编的大耳朵都盖住，有着不错的隔音性能，而且头带弧度也有足够的阔度，不会夹着头颅。做为一款蓝牙无线耳机，MW60 也有附随 3.5mm 耳机线，只是这片 45mm 钕磁铁动圈单元的抗阻达 32 ohms，手机直推或许会比较吃力，所以还是乖乖透过蓝牙连接吧。MW60 支持 aptX、AAC、SBC 解码，足够对应普遍智能手机的规格。操作都需要按动耳机上的实体键，贯彻复古风。MW60 的声音取向较具音乐感，也得益于大型单元的广阔音场优势，适合聆听具节奏明快的乐团曲目。一如 MW60，0.95 版本的 ME05 同样换上黑色为主调，小红点则藏在右边耳机内侧，机侧有着类似镜头外侧的锯齿设计，而线控上也印有 M&D FOR 0.95 的字样，低调地提醒着这次 M&D 与 0.95 的跨界合作。线材用上扁平设计，配合适当的绕线方法下，就能大大减少线材缠绕和损坏的机会。听感方面，用上 8mm 钛动圈单元的 ME05，同样是偏向重音乐感的取向，可惜层次不够丰富，感觉比较单调。三款特别版耳机都已经在香港上市，定价分别为：MW60 无线蓝牙头戴式耳机：HK$5,380；MH40 头戴式耳机：HK$3,880；ME05 黄铜版入耳式耳机：HK$1,980。