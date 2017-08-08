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Image credit: Evan Blass / Twitter
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iPhone 8 可能依旧瞄准在九月发布，7s 与 7s Plus 也不想被跳过

「不再令人意外」的 One more thing 将成传统？

Ross Wang
7 小时前
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Evan Blass / Twitter
越接近传统上苹果的手机发布月份，相关的传言就更是停不下来。起先，原本分析师郭明錤是说象征着十周年的新世代 iPhone 并不会在 9 月开始出货，甚至要拖到 10 月之后才可能生产，令人有点担心苹果是否将会因此延迟发布的时间。

不过根据一直以来都还有着不错预测准度的凯基证券（KGI Securities）的最新报告，则是指出最终 iPhone 的发布月份应该仍将维持在 9 月，而且将会如同许久以前所讲的一样，不仅会有 iPhone 8，就连 7s 与 7s Plus 也都将照着苹果的往例依序登场 -- 看来可能将搭载 OLED 全面屏的 iPhone 8 将会变成 One more thing 的梗了？

（图片来源：Weibo）

同样的，这个报告也预期了 iPhone 8 的供货可能会非常吃紧，甚至可能一路到 2018 年都会维持这样的状况。除了发布日期，大家最好奇的规格部分这里也没忘了给一点爆料。包括将会有三种颜色包括：黑、银与金色，并且将像 iPad Pro 10.5 那样支持 USB-C 转 Lightning 线的快充，甚至可能在背壳改为玻璃之后导入无线充电的规格（须配合配件，你懂的）。

iPhone 8 的部分，很显然地在通过上面 Evan Blass 爆料大神的保护壳官图，应该大家都差不多可以掌握到了这个几乎无边框屏幕可能将会以怎样的形式被推出。基本上就是顶端的黑条会集成着必要的听筒（扬声器？）、相机与感测元件等，底部则是直接做到了无边框，Home 键也很可能就改用虚拟形式的了。这些规格配合上 HomePod 的「暗示」，貌似就连脸部辨识应该也差不多没有什么悬念了？

必须说，这些屏幕技术乃至于虚拟 Home 键，基本上三星LGEssential Phone（或该说 Sharp）都可以看到，甚至连屏幕指纹解锁功能也都抢先被 Vivo 给做走了。如此一来，这苹果发布会的惊喜好像真的就逐年保持着，被别人给早早抢走亮点的态势在前进着。只能说，还是希望能见到些意外的产品啰，否则这为期一年的传闻期也就算是发布会的一部份了吧