iPhone 8 可能依旧瞄准在九月发布，7s 与 7s Plus 也不想被跳过

越接近传统上苹果的手机发布月份，相关的传言就更是停不下来。起先，原本分析师郭明錤是说象征着十周年的新世代 iPhone 并不会在 9 月开始出货，甚至要拖到 10 月之后才可能生产，令人有点担心苹果是否将会因此延迟发布的时间。
不过根据一直以来都还有着不错预测准度的凯基证券（KGI Securities）的最新报告，则是指出最终 iPhone 的发布月份应该仍将维持在 9 月，而且将会如同许久以前所讲的一样，不仅会有 iPhone 8，就连 7s 与 7s Plus 也都将照着苹果的往例依序登场 -- 看来可能将搭载 OLED 全面屏的 iPhone 8 将会变成 One more thing 的梗了？
（图片来源：Weibo）
同样的，这个报告也预期了 iPhone 8 的供货可能会非常吃紧，甚至可能一路到 2018 年都会维持这样的状况。除了发布日期，大家最好奇的规格部分这里也没忘了给一点爆料。包括将会有三种颜色包括：黑、银与金色，并且将像 iPad Pro 10.5 那样支持 USB-C 转 Lightning 线的快充，甚至可能在背壳改为玻璃之后导入无线充电的规格（须配合配件，你懂的）。
iPhone 8 (encased) pic.twitter.com/9LpARCAML2— Evan Blass (@evleaks) 2017年8月8日
必须说，这些屏幕技术乃至于虚拟 Home 键，基本上三星、LG、Essential Phone（或该说 Sharp）都可以看到，甚至连屏幕指纹解锁功能也都抢先被 Vivo 给做走了。如此一来，这苹果发布会的惊喜好像真的就逐年保持着，被别人给早早抢走亮点的态势在前进着。只能说，还是希望能见到些意外的产品啰