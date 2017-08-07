LG V30 动手玩视频大曝光：G6 与 V20 的综合体？

有别于中间有个闪灯鼻孔的 G6，新旗舰 LG V30 直接把 LED 闪灯摆到了一旁，背壳中线则是依然有着指纹辨识器及型号 Logo。整体而言 V30 感觉就像是 G6 与 V20 的综合体，背盖有着前者的玻璃质感与曲面处理，但很显然地可换电池的设计也就应该不复存在了 （除非又搞抽取式的模块） 。





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