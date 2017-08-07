LG V30 动手玩视频大曝光：G6 与 V20 的综合体？

感谢不小心泄漏的视频，我们终于有机会在 LG 次世代录影旗舰月底发布之前，直接来看看这部新机的相关规格与真机样貌 -- 至少在视频被关闭之前，Gizmodo 有抓到了上面清楚标着 LG V30 的照片，终于让我们看到了真正的背面与屏幕照啊！
有别于中间有个闪灯鼻孔的 G6，新旗舰 LG V30 直接把 LED 闪灯摆到了一旁，背壳中线则是依然有着指纹辨识器及型号 Logo。整体而言 V30 感觉就像是 G6 与 V20 的综合体，背盖有着前者的玻璃质感与曲面处理，但很显然地可换电池的设计也就应该不复存在了
（除非又搞抽取式的模块）。
图片来源：Mcgannfamily on Hitrecord.com via Gizmodo
另一个消逝的 V 系列家族特征是它的双屏幕规格，也被新世代的 2:1 或该说 18:9 屏幕给取代了。是说，LG 其实也早早地就预告了 P-OLED 的规格，不过就泄漏的截图照中看起来，这屏幕的曲度与画面表现都并不太有特别出众的感觉。
好了，不知道少了那个充满录影功能的副屏幕是否有一点觉得遗憾呢？还是认为 FullVision 规格的大屏幕其实就不错了呢。单就这点小编是觉得有些遗憾啦，虽说这样的规格渐渐他厂也都有搭载，但实话说还是 LG 比较有做出特色功能。不过好在他们也早早先推出了同样搭载双屏幕的小一号中端机 LG Q8，所以这样的规格也不至于太快成为历史啰（应该）。