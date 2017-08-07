英特尔发布 18 核 Core i9 处理器的完整规格





不过，这批新芯片由 i7-7820X 向上，还搭载了取名 Turbo Boost Max 3.0 的新技术。之前的 Turbo Boost 2.0 是控制芯片在散热和耗能还有余裕时，会自动超频，而 Turbo Boost Max 3.0 则是当 OS 发现目前焦点所在的视窗（也可以指定特定背景软件）是单执行绪的程序时，它就会将它「钉选」到一颗出厂时就指定好，体质最佳的核心上，让它能在 Turbo Boost 2.0 的基础上，更进一步的超频。这次的几颗处理都能这样超到 4.4GHz，也就是说如果玩到单执行绪的游戏时，可以有逼近 i7-7700K 的表现，让它们无论什么样的工作都能胜任。



当然现在规格出来了，和 AMD 之间的比较是免不了的。Threadripper 最高规格的芯片是 16 核心，时脉由 3.4-4GHz、TDP 180W。当然，不同的架构是不能直接看数字比快慢，但显然英特尔在时脉上的跨距是比 AMD 要大得多，因此好的散热方案会对性能有更大的提升吧。另外，16 核 Threadripper 要价 US$999，而 16 核 i9-7960X 却达到 US$1,699，更别说 18 核 i9-7980X 的 US$1,999 天价了。这点 Intel 想法倒是很明确 -- 会买到这种等级产品的客群，要的就是最极致的表现，钱什么的反而不是问题了。只要跑分结果能压倒 AMD，Intel 是有很大的机会的吧？



12 核的 i79-7920X 将率先在 8 月 28 日推出，其余的 14-18 核芯片预计在 9 月 25 日上市。i9-7900X 以下的芯片，则是已经在贩售中。