《GT Sport》的拍照功能强大到令人想在里面认真「练摄影」了啊

在通过 PlayStation Access YouTube 频道的试玩视频之中，我们可以看到这次游戏的拍照功能基本上就如同你遥控一台超强功能的 DSLR 在进行专业连线拍照。除了可以设定各式拍摄选项外，也同样能像前几个 GT 作品一样通过简单地设定就能拍摄车辆的「追焦」照片 -- 这可是需要进阶拍摄技巧才能拍出的题材呢！更别说一堆限量超跑以及各种背景都能让你选择，坦白讲，现实生活中就算超跑的拥有者也不见得都能把车弄到该地，更别说还能拍得像你（在游戏里）一样好呢。



除了拍摄功能外，Scape 模式还可以直接针对拍摄时的照片特效进行设定，包括噪点暗角、镜头变形、光晕等都能进行设定，甚至也准备了一堆超有艺术感的滤镜供套用，整体而言根本像是内建了 Lightroom 之类的专业后制软件，某种程度上甚至比真正的后制软件还要强大啊（拍的当下立即完成一切效果，直出的极致？），真的让小编好想认真地在游戏中练摄影呢（咦？）。不过，一切还得要等到 10 月 17 日正式上市后才能玩到了。