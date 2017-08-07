不用骇进系统，其实在号志贴上简单的贴纸就能扰乱自动驾驶车了（！）

在「车辆与基础设施互联」（V2I）技术普及之前，现阶段无人车与驾驶辅助系统还是需要倚靠视觉辨识，才能通过号志牌确认道路的使用状态。但根据华盛顿大学的研究指出，其实比起自动驾驶车系统被骇，这些路边的号志牌反而更容易通过简单的改造，让深度学习的视觉系统被欺骗导致而可能导致意外发生。重点是，这些贴纸可能看起来就像上图这样看起来只是像个贴纸涂鸦恶作剧，但实际上却因为一个被刻意用来欺骗混淆行车辅助视觉系统的演算法所骗，把停止（Stop）号志判断成了限速牌，进而可能造成行车意外 -- 另外一例则是让自动驾驶车的视觉系统把右转牌子误认为停止或其他号志牌。
针对这样的状况，目前看来道路养护单位将可能要多注意类似刻意污损涂鸦号志的问题。然而在这类车辆全面导入 V2I 之前，除了如华盛顿大学学者建议的，可以改采具备可验证信息正确性图样的号志牌或通过逻辑判断之外，可能就只能针对物理上的让人不能靠近号志牌或很难改造黏贴的材质这方面来防止了。
不然，对于有心攻击或对这类系统进行恶作剧的人士，这样简单贴上特制图样贴纸的方式，真的比起骇入单一车辆系统要来得简易很多。这将会是现代交通号志需要因应时代而改进的课题之一，现阶段的自动驾驶系统可能也需要针对这样的刻意误导的演算法拿出些办法，毕竟车辆使用者的安全，绝对是要放在第一位才是。