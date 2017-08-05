日产将在下一代 Leaf 上搭载一个踏板同时控制油门和剎车的「e-Pedal」

目前来说，电动车除了将引擎从内燃机换成了电动马达之外，在操作上并没有和以前有什么不同。但 Nissan 认为没有必要如此，而是应该可以根据电动引擎的特性，开发新的操作方法才是。研发的结果，就是即将在九月推出的下一代 Leaf 上搭载的「e-Pedal」，只要一个踏板就可以同时控制油门和刹车。



这概念基本上就是将油门踏板的功能，从控制引擎的输出，改成了控制车速：踏板踩得愈重，车子就跑愈快，而随着踏板放开，车子也会跟着减速，直到踏板完全放开时刹停。这同时对应了马达内电流的流向，当你踏板放开的同时，电动马达会反转功能，变成回充发电机，利用发电的力量来减速。因为踏板对应的是速度，就算在坡度上也不会有操作上的不同，也就不用特别上坡起步了。