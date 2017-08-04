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小米 5X 并不像它的代言人那般 Freestyle
VAIO 的笔记本「又」要在中国发售了
苹果下架部分中国 App Store 的 VPN app（更新：官方说法）
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Image credit: VAIO
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VAIO Z 已在京东开启预约
售价 13,288 元。
Sanji Feng
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VAIO
之前预告会在 8 月 8 日正式发售的
VAIO 笔记本
，其中的一款 VAIO Z，现在已经提前在
京东
上开启预售了。今日上架的是搭载了第六代 Core i5 处理器、英特尔核芯 550 集成显卡、8GB 内存、256GB SSD、13.3 吋 2.560 x 1,440 LCD 屏幕的型号，机器仅有银色可选，从生产到安装都是在日本完成。从预约页面来看，首批仅贩售 150 台。价格是 13,288 元，不知道有多少人会想要入手呢？