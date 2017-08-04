中国版

searchsearch
closeclose

最新笔记本电脑文章

Image credit: VAIO
Save
share

VAIO Z 已在京东开启预约

售价 13,288 元。

Sanji Feng
6 小时前
微信
新浪微博
人人
QQ
电邮
储存
VAIO
之前预告会在 8 月 8 日正式发售的 VAIO 笔记本，其中的一款 VAIO Z，现在已经提前在京东上开启预售了。今日上架的是搭载了第六代 Core i5 处理器、英特尔核芯 550 集成显卡、8GB 内存、256GB SSD、13.3 吋 2.560 x 1,440 LCD 屏幕的型号，机器仅有银色可选，从生产到安装都是在日本完成。从预约页面来看，首批仅贩售 150 台。价格是 13,288 元，不知道有多少人会想要入手呢？