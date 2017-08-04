微软美型笔记本 Surface Laptop 动手玩

​​​​​​个人觉得 Surface Laptop 依然有着很「Surface」的金属外壳质感，不过比起整个外在都包覆着布料的 Surface Pro 吸附式键盘，Surface Laptop 就有一种像是硬在键盘贴膜的感觉。比起小编所使用的 S8+ 原厂推出的 Alcantara 保护壳，Surface 所采用的版本质感感觉较硬且密，说是布料个人会觉得比较像是塑料表面一点，虽然应该比较不容易沾脏污，但就有一种主要是偏向美观而非加强手感的感觉了。





Surface Laptop 的机身也采用了前低后高的楔型设计，线条感觉稍微钢硬了些。转轴的开度表现并不算抢眼，但是还满好开启不会因为要开盖子就把整部笔记本掀起。微软原厂还强调他们将环绕音效的扬声器藏在了键盘的底部，可有效减少共振问题。就现场听起来的感觉是觉得真的声音的表现还不错，不过在使用时会感受到键盘有一些震动就是免不了的啰。键盘与触控板的整体表现其实跟 Surface Pro 4 的键盘很像，个人觉得在 Windows 笔记本中算是蛮好用的。







可以直接在屏幕上触控与支持 Surface Pen 也这款笔记本的一个不错的优势，只是总觉得只有一个 USB 3.0（一般头）以及 Mini Display 埠对一部「一般笔记本」而言，好像就有点不太实用的感觉了 -- 毕竟，Surface Pro 还可购买 Dock 扩展用啊。



整体而言，Surface Laptop 感觉就是款主要设计给企业或教育专用的产品（毕竟系统也是特别版本），若是你平常不太需要太高性能或是对扩展性有需求的朋友，这款笔记本应该会是个无论在外观或者是功能性上都还不错的选择 -- 前提是... 你可能需要在年底之前入手，否则就得要再花钱才能切换到 Windows 10 专业版了啊。