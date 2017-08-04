中国版

searchsearch
closeclose

最新筆記型電腦文章

Image credit: Engadget
Save
share

微软美型笔记本 Surface Laptop 动手玩

如果你需要执行非 Windows Store 应用的话记得早点买啊。

Ross Wang
2 小时前
微信
新浪微博
人人
QQ
电邮
储存
Engadget
微软的 Surface Laptop 在详细售价提前泄漏之后，也总算在今天的发布会上正式让我们试用到了真机 -- 台湾的价位与规格部分可以参考我们前一篇内容，包括可从 Windows 10 S 切至专业版的信息。做为一台 Surface 家族中的「纯笔记本」，它自然并不太能像 Surface Pro 或是 Surface Book 那样，通过独特的拆卸设计与多样的使用模式来吸引人目光。不过微软倒还是为其拿了相当薄型的触控屏幕面板，并在键盘的部分覆盖上了 Alcantara 的高质感布料材质，使其在一般笔记本的外观之下多了一些些特色。

Gallery: Microsoft Surface Laptop 動手玩 | 21 Photos

Microsoft Surface Laptop 動手玩
gallerygallery 21

​​​​​​个人觉得 Surface Laptop 依然有着很「Surface」的金属外壳质感，不过比起整个外在都包覆着布料的 Surface Pro 吸附式键盘，Surface Laptop 就有一种像是硬在键盘贴膜的感觉。比起小编所使用的 S8+ 原厂推出的 Alcantara 保护壳，Surface 所采用的版本质感感觉较硬且密，说是布料个人会觉得比较像是塑料表面一点，虽然应该比较不容易沾脏污，但就有一种主要是偏向美观而非加强手感的感觉了。


Surface Laptop 的机身也采用了前低后高的楔型设计，线条感觉稍微钢硬了些。转轴的开度表现并不算抢眼，但是还满好开启不会因为要开盖子就把整部笔记本掀起。微软原厂还强调他们将环绕音效的扬声器藏在了键盘的底部，可有效减少共振问题。就现场听起来的感觉是觉得真的声音的表现还不错，不过在使用时会感受到键盘有一些震动就是免不了的啰。键盘与触控板的整体表现其实跟 Surface Pro 4 的键盘很像，个人觉得在 Windows 笔记本中算是蛮好用的。



可以直接在屏幕上触控与支持 Surface Pen 也这款笔记本的一个不错的优势，只是总觉得只有一个 USB 3.0（一般头）以及 Mini Display 埠对一部「一般笔记本」而言，好像就有点不太实用的感觉了 -- 毕竟，Surface Pro 还可购买 Dock 扩展用啊。

整体而言，Surface Laptop 感觉就是款主要设计给企业或教育专用的产品（毕竟系统也是特别版本），若是你平常不太需要太高性能或是对扩展性有需求的朋友，这款笔记本应该会是个无论在外观或者是功能性上都还不错的选择 -- 前提是... 你可能需要在年底之前入手，否则就得要再花钱才能切换到 Windows 10 专业版了啊。

标签: 10s, feature, featured, features, hands-on, laptop, microsoft, Surface, SurfaceLaptop, taiwan, tw, windows, windows10s
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
微信
新浪微博
人人
QQ
电邮
储存
commentcomment
留言
登入
moremore