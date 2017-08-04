iOS 11 或将包括自动场景辨识功能

在绝大部份的日常使用中，手机都已经差不多取代了小数位相机的地位，但至少对于少数仅存的制造商来说，一台小数位相机依然在光学变焦和智能操作上，有着一定的优势。不过，近年来我们开始看到手机连最后这点活路也不想给了，靠着多镜头组合的方式来提供类似光学变焦的效果，甚至似乎 iOS 11（或下只 iPhone）还将提供智能场景辨识的功能。



一位开发者在 HomePod 的测试版软件中，发现了「SmartCamScene」的字串，看起来很像小数位相机中常见的智能场景功能。列出来的「场景」包括了婴儿、舞台、文件、烟火、绿叶、宠物、点光源、QR、天空、雪、运动、朝阳/夕阳等，如果它的用法和小数位相机一样的话，那应该是手机会自动判断目前的画面是否属于这当中的任何一类，然后调整光圈、快门、白平衡等，来达到最佳的拍摄效果。



理论上这应该是纯粹软件的功能，所以有望出现在所有的 iOS 装置上，但也不能排除苹果将其与特定硬件绑定的可能性。不论如何，至少苹果在相机这边就有了新梗，可以在发表会上继续 Incredible 了。