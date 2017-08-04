GoPro 虽然距离赚钱还有段路，但已持续进步中

GoPro 创办人兼 CEO Nick Woodman 在新闻稿中表示该公司现正积极发展当中，认为市场对该公司产品的强大需求（NPD 本季的报告里，Hero5 Black 与他们的 Karma 空拍机在美国，分别抢下了不同类别的销售冠军与亚军），及更好的成本控制，才能让 GoPro 逐步走出近几年的阴霾。



CEO 亦再度提及新款的 Hero6 运动摄影机以及 5.2K 画质的 Fusion 360 全景相机，都将会在今年特别是圣诞假期之前登场的消息。至于 GoPro 新改版的 QuikStories 快速影片编辑 app，就目前看来，也算是开始对应到了该公司要让智慧型手机成为 GoPro 经验核心的进一步目标。



该公司现阶段把获利目标先放在寻求 non-GAAP 盈余之上。关于这点，只能说基本上我们使用 GoPro 产品经验是真的不错，但拖累他们的目前看来始终是生产或设计安全上的问题，所以只要不重蹈覆撤的话，相信照这个态势看来今年会是 GoPro 的好年啰。