小米 5X 并不像它的代言人那般 Freestyle

首先关于这款手机的外观，雷军在发布会上直言是采用了当下的「流行设计」。翻译过来就是「我也长得像 iPhone」，虽然差了点审美和差异性的追求，但奈何就真的是有人吃这一套。之前我们曾说过，5X 整体的造型跟不久前推出的小米 Max 2 颇为接近。真正拿到手上以后，会发现相似点主要还是集中在苹果风浓浓的视觉效果上。5X 的机身线条其实没有 Max 2 那么圆润，它的背面与侧面不是以弧线过渡，而是有两道明显的棱线转折，处理方法上比较像某些红米机种。



圆形的指纹辨识区出现在了常见的背盖上半部位置，再往上去，就会看到形似 iPhone 7 Plus 的双镜模块。考虑到 5X 只有 1,499 元的订价，小米任由主相机凸出而不像对待旗舰机那样设法把相机做平，也就是完全可以理解的事情了。当然啰，也有可能厂方就是刻意留着它这副样子，毕竟在线下市场这种既视感说不定还能成为卖点... 翻到手机正面，依旧是熟悉的小米风格。屏幕下方是传统的 Android 三键，玻璃跟机壳结合的地方有一圈高光切边，打磨得还算平顺但估计有些人会看出一些廉价感。







对一款 5.5 寸的手机来说，7.3mm 厚、165g 重的 5X 拿在手里还算比较轻巧。但这背后的代价，是电池仅有区区 3,080mAh。尽管搭配 Snapdragon 625 处理器续航力不至于不够用，但距离出色还是有一些差距的。至于性能的部分，S625 的机种其实没什么好多说，配合 4GB RAM 日常使用没什么问题。跑大游戏会有些吃力，不过估计 5X 的目标消费群在这上面多数也不会有特别强的需求啦。



而在主打的拍照功能上，5X 的主相机也采用了跟自家旗舰一样的广角 + 长焦方案，但两颗 12MP 的感光元件换成了 OmniVision 的产品。就实际的表现来说，基本上是能达到你对这个价位手机的预期。双镜的宣传意义大于实际，景深模式的边缘辨识感觉没有小米 6 准，人像的美颜效果也有加强的空间。值得一提的是，作为一款已经想好要靠男色来俘获女心的产品，5X 只使用 5MP 的自拍相机着实是让人难以理解。吴亦凡是很能带动销量没错，但女生最基本的需求总得给人满足好吧？







是说，除了前置相机比较弱以外，线下消费者看重的外型（像 iPhone）、尺吋（一般偏好大的多）、拍照（都 2017 年了怎么也得是双镜）、代言人（粉丝买单，正巧还有热播节目）和价格（横向来比确实有优势）这些要素，小米这次基本上都踏踏实实地做好了。在这个基础上，日趋庞大的小米零售店网络也能带来相当大的助力，5X 此番的销情应该会远胜红米 Pro 吧。