Tesla Model 3 基础款将于 11 月出货，海外至少要等到 2018 年底

根据官方的资料，自 Tesla Model 3 启用预定以来至今，每天的订单数高达了 1,800 笔。Elon Musk 则是在线上财报会议中，透露了 Model 3 至今所收到的订单总数为 518,000 笔，扣除了取消预定的数字的话，现阶段的净订单数量则为 455,000 笔。



为了消化这样的订单数量，特斯拉计划在第三季生产 1,500 辆车，接着则是希望达到每周 5,000 辆的产量。交车时间表的部分则是预计将会在 11 月开始交付 US$35,000 的基础车型；双马达 AWD 车型则是要等到明年初。海外的部分，左驾的版本预计将会在 2018 年底出货，右驾则要至少等到 2019 年了。



未来的计划部分，除了先前提到过的货卡车款外，财报会议中特斯拉还提到了 Crossover 款的 Model Y，将会沿用许多 Model 3 的零件，所以理论上来讲未来将更有利生产。