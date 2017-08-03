LG 提前宣示下款旗舰手机将迎回 P-OLED 屏幕

根据现阶段的谣传消息，LG 将会拿掉 V 系列主打的大小双屏幕规格，而取而代之的补偿，也许就是这次宣布的 6 吋 FullVision 屏幕了（当然，如果你还是很喜欢 V20 的双屏幕的话，也可以考虑看看 LG Q8 啰）。LG 还强调这款新机将会是自 G Flex 2 以来，首款搭载来自高端电视上面板技术的智能手机产品，并表示这样的规格将更适合 VR 相关的应用。



从现阶段所提供的照片上看来，这款手机应该会将此面板的特性应用在左右双曲面之上，并以 Gorilla Glass 5 玻璃覆盖。官方也透露了这个 6 吋屏幕的新机将可提供 QHD+（1,440 x 2,880）的分辨率，并可提供 109% DCI-P3 色域的支持、更快的反应时间（这里就没像 iPad Pro 10.5 那样强调反应时间了），还延续了 G6 对 HDR 10 的支持，提供更好的影像观赏体验。



针对有些人会质疑可能较易烙印的问题，LG 也表示 P-OLED 将会采用先进封装与像素扫描科技来「终结」这样的问题，同时也将更为省电。哇！说真的最后这个改善烙印问题的技术应该很令人期待，不过到底实际是否真能有这样宣称的表现，可能还要等到满久以后才能验证了吧？毕竟新机还要等到月底才会发布，只好静候后续的测试了。