小米又杀回世界手机前五强了

上月初的时候，小米官方宣布自己在第二季中的手机出货量达到了 2,316 万台。而这样的成绩，现在也帮助他们重回了 Strategy Analytics 统计的全球手机前五榜单。根据这家市场调查机构的数据来看，小米第二季的出货量较去年同时期大涨了 58%（小米自己说较 Q1 涨幅有 70% 之多），占据了市场中 6.4% 份额，两项成绩都排名世界第五。之前雷军曾骄傲地表示除了小米外，世界上「没有任何一家手机公司在销量下滑后能成功逆转」。而这一波强势反弹除了来自本土市场中国的助力外，很大程度上，也要归功于以红米 4A 为首的平价产品在印度强劲的销售表现。
除了小米之外，第四和第三的位置分别由 Oppo 和华为占据。两家公司的出货量各为 2,950 万台和 3,840 万台，其中华为的市占率由一年前的 9.4% 增加到了 10.7%，而 Oppo 的份额涨幅更加明显，直接从 5.3% 来到了 8.2%。国产厂牌的步步紧逼，给长年稳坐榜单前两位的三星和苹果带来了不小的压力。两者上季的出货量虽然都有小幅的增长（三星从一年前的 7,760 万台涨到了 7,950 万台，苹果从 4,040 万涨到 4,100 万），但市占率却各有 0.6% 和 0.4% 的跌幅。是说，接下来苹果的新 iPhone 快要推出，预计将迎来一波上扬。而三星这边第二季已经是旗舰 Galaxy S8 的黄金销售期，接下来虽然有新 Note，但能带动多少销量实话说还真的难讲啊。