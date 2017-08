Snap 在硬件领域的追求,看起来远不止 自拍眼镜 那么简单啊。早些时候 The Information 报道称,这家 Snapchat 背后的公司正在考虑买下 Hover Camera Passport 自拍无人机的制造厂商 Zero Zero Robotics。不过,目前关于这笔交易的进展和涉及的金额还一概不详。但 Snap 在过去几年中其实一直被传出有收购无人机厂家,甚至自行开发无人机的打算,如果这次真的要买 ZZR 的话,那应该也算是意料之中吧(就算自拍无人机最终不成功,ZZR 的硬件设计能力也能帮到 Snap 不少)。只是,到现在为止 Snap 方面还未对此消息发布任何评论,而 ZZR 那边的 CEO 王孟秋倒是站出来对收购进行了否认。当然,后者可能也只是希望待一切尘埃落定之后再对外宣布这个消息。而从这也可以看出,至少目前双方的交易还没有走到板上钉钉的阶段。