RED 悄悄预览 Hydrogen One 原型机：扩展性满点搭配粗犷外型的电影手机

RED Hydrogen One 的正面拥有双喇叭规格,背面底部则是还有一整条点状的接点,将可提供类似 Moto Mods 的模块元件的扩展可能(讲起来,这背后的相机配合这接点... 还真的很 Moto 啊)。视频中很可惜地并未拍到第二组原型机的全息屏幕运作示范,仅有这位 YouTuber 的表情而已... 但他也表示这样的功能其实是可以关闭,所以如果你不是 3D 爱好者也不用太过担心。







最后一组原型机则是在主相机的部分玩出了「很电影摄影机」的花样,感觉就像把电影镜头给打扁放在了手机的背壳,其上还具备可通过螺丝拆卸以及类似快拆的机制。这个官方称之为「移动录影的未来」的镜头模块,有着景深尺的对应标示,感觉可以直接在上面手动进行双镜头的景深模拟与对焦,中央的部分小编自己猜测可能会是 ND 减光镜的设计(说不定会是可渐变式的减光镜,这的确是移动摄影的一大痛点)。



姑且不论这样的功能实用度到底如何,但可以感觉得出 RED 的确有针对电影摄影需求在设计这款我们这辈子最可能最有机会入手的 RED 的摄影机产品。不过单从底部的接点一下只有一条,又蹦出了两条与三条的版本,就知道目前为止 RED 应该还没真正拿定主意这款手机最终的规格,不过据称 RED Hydrogen One 将会在 1~1.5 个月后端出首个全功能的原型机,届时我们再来看看 RED 的「电影手机」将会是什么样的规格与样貌吧。