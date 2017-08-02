也很「Pro」的新款 iMac 开箱动手玩（视频）



除了最入门款的 21.5 吋 iMac，Apple 在新系列 iMac 的高端机型都带来了至少 4K 分辨率（27 吋为 5K），亮度达到 500 尼特并提供 P3 广色域的显示规格，处理性能部份更是以 Intel 第七代 Kaby Lake 处理器的 Core i5 为基础（可选配升级 Core i7）、Radeon Pro 显卡（低端为 Intel Iris Plus），并且在双尺寸的最高端都搭载了 Fusion Drive 这样结合 SSD 与传统硬盘优势的存储技术，并且全系列标配 8GB RAM，并可扩展到至少 16GB RAM 以上 -- 采用 2400MHz DDR4 记忆规格的最高端机型，更可选择提高到 32GB。





就我们今天快速动手玩双尺寸的高端机型的心得而言，必须说，处理速度增加是无庸置疑的，这代机型虽然比起高端的 iMac Pro 吸睛度与改变可能少了一些，不过单就显示器的提升应该会让现有的使用者相当有感。再加上更快、可串接高达 6 台 Thunderbolt 设备、支持原生 DisplayPort 输出的 Thunderbolt 3（USB-C）接口的加入，都让新系列 iMac 提供了更弹性且专业的应用可能。再配合新的含数字键盘的 Magic Keyboard，也满足需要更完整输入功能的使用者的需求（其实 Page Up / Page Down 的工作区标示还满简约好看的耶）。







整体而言，小编认为 2017 年款的 iMac 真的已经提供了相当完整且专业的硬件规格。不过，若是你 就是爱不一样 对于性能有更高要求的朋友，黑化版的 iMac Pro 也许还是你的最佳选择 -- 其实我们也很期待玩到啊！



