DJI Spark 航拍机可以用手势启动录影了

在这波 DJI Spark 的七月更新之中（版号为 V 01.00.0500），这款航拍机将变得更不需要倚赖手机与遥控器即可自行运作，除了原有的手势拍照功能升级到了 4K 分辨率外，还加入了在航拍机靠近自己 2m 内时，举起右手约 45 度即会在闪烁前方红灯三次后开始录影；再做同样动作即可停止录影（所以如果你挥手柄航拍机叫远了，那就还需要把它叫回来才可以停止录影唷）。



DJI 也同时增进了 Android 与 iOS app 的功能，包括在 QuickShot 功能中提供更多方向设定的进阶选项，还可针对摄影镜头的摆动幅度敏感度进行调整，并新增了 180 度（拍摄 21 张接图）的全景拍摄功能。Android 版本也跟上了 iOS 版可以通过手机动态来调整镜头上下拍摄角度的功能，App 的反应速度也有增进。



这次的更新对于 Spark 而言算是相当重大的更新，而且除了机身与专用 App 外，包括遥控器也有对应的更新，所以建议各位有时间的话可以在外出飞行之前，先好好地在家中处理一下以免外出了才发现没更新而扫兴啊。