苹果 iPad 自 2013 年以来首度销量超过去年同期（补充：Cook 谈 VPN）

由于苹果的大发布会一般在九月，大部份的消费者到了这时候都会持观望态度，Q3 也因此通常是苹果最安静的一个季度。但今年在一片平静中，倒是有个颇出乎意料的发展 -- iPad 上一季共卖出了 1,140 万台，较去年同期增加了 15% 之多。这在死水一滩已经颇久的平板界中可以说是一枝独秀，而且也是苹果自 2013 年以来，首度季销量超过去年同期。虽然苹果并没有仔细说明是什么型号让 iPad 大卖特卖，但合理推测低价版的 Apple iPad 应该功不可没吧。
相较之下，iPhone 就表现平平，销量相较于去年仅增加了 1.5%。考虑到 iPhone 8 (?) 的各种传闻不断，大家购买意愿不高也就在意料之中了。同样没有「长进」的，还有 Mac 的销量，基本上保持着 430 万台的平局。显然 WWDC 的小升级未能满足大家的胃口，不知道 iMac Pro 能不能多少带动大家更换电脑呢？
在包括 iTunes 和 App Store 等的服务方面，则是营收了 72.6 亿美元，较去年同期增加了 22% 之谱。苹果 CFO Luca Maestri 特别指出，Apple Music 和 iCloud 是当中成长强劲的两个部门。最后是所有的「其他」产品，包括 AirPods、手表等。这个部分总营收 27.5 亿美元，同样是增长强劲，但因为所有产品都被包在一块了，反而很难看出各别产品的表现。Cook 有点出 Watch 销量较去年同期增加了 50%，AirPods 似乎也有不错的表现，但很难看出它们到底占比各是多少。
整体而言，苹果上一季共录得 454 亿美元的营收，但无论是消费者还是投资客，更期待的还是第四季的表现吧！
补充：在法说会上， Cook 针对先前中国要求 App Store 下架 VPN 软件一事，再次重申了苹果是为了满足当地法规，而不得不下架的立场。Cook 并表示「希望未来随着时间发展，我们受到的限制能逐渐松绑，因为创新需要合作与沟通上的自由。」只是梦想是丰满的，现实嘛...