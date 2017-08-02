苹果 iPad 自 2013 年以来首度销量超过去年同期（补充：Cook 谈 VPN）



在包括 iTunes 和 App Store 等的服务方面，则是营收了 72.6 亿美元，较去年同期增加了 22% 之谱。苹果 CFO Luca Maestri 特别指出，Apple Music 和 iCloud 是当中成长强劲的两个部门。最后是所有的「其他」产品，包括 AirPods、手表等。这个部分总营收 27.5 亿美元，同样是增长强劲，但因为所有产品都被包在一块了，反而很难看出各别产品的表现。Cook 有点出 Watch 销量较去年同期增加了 50%，AirPods 似乎也有不错的表现，但很难看出它们到底占比各是多少。



整体而言，苹果上一季共录得 454 亿美元的营收，但无论是消费者还是投资客，更期待的还是第四季的表现吧！

补充：在法说会上， Cook 针对先前中国要求 App Store 下架 VPN 软件一事，再次重申了苹果是为了满足当地法规，而不得不下架的立场。Cook 并表示「希望未来随着时间发展，我们受到的限制能逐渐松绑，因为创新需要合作与沟通上的自由。」只是梦想是丰满的，现实嘛...