索尼的逆转策略奏效了

在索尼五年多前选择让平井一夫来为公司掌舵的时候，后者提出了「One Sony」的战略目标，并希望在数码影像、游戏和移动这三大领域成为市场的领导者。时至今日，三个目标中的两个已经早早实现，最新一季的财报也很好地体现了这一点。
总体来看，Sony 销售额及营收增长了 15.2%，其中半导体跟金融业务居功至伟。尤其是前者，现如今全世界几乎所有的高端手机选用的都是 Sony 的 CMOS。而且按照彭博社的说法，在全球超过半数的手机内，你都能找到 Sony 感光元件的踪影。随着双感光器组合的日益普及（不光是主相机，自拍相机用双镜的也越来越多了），这项业务接下来应该还会保持相当好的发展势头吧。
接下来是近年一直表现不俗的游戏部门，俨然已成为了 Sony 营收的最大来源。仅管跟去年同时期相比，这部分的运营收入从 440 亿日元下降到了 177 亿，但这主要是因为第一方游戏的减少，才导致没法像过去那样刺激销量。纵观 PlayStation、PSVR 硬件和通过 PSN 贩售的游戏软件这一整个生态圈的情况，综合表现还是比较健康的。
接下来是相对而言发展不如前两个部门的手机业务，伴随着过去很长一段时间内的成本控制、减少研发开支及销售额提振策略，Sony 的移动业务上季运营利润涨幅达到了 771.3%。但要注意的是，这样的成绩是在总共只有 340 万台的出货量基础上实现，放眼现在的手机市场，这么点影响力还是远远不够的。
最后，除了消费类电子领域以外，Sony 的影视部门上季亏损，但这一情况有望在新《蜘蛛侠》电影大规模上映后好转。而音乐部门则因为诸如 Spotify 等串流服务开始支付越来越多授权费的关系，业绩上涨，未来应该会有不错的走势。总的来讲，平井一夫掌权的五年时间里，索尼的状况确实在逐步变好。但要想恢复到人们过去印象中的日本巨头形象，接下来应该还有不短的路要走，姨夫请继续加油吧！