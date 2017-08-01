三星抢先进行「双镜头」火力展示（Note 8 笑而不语）

话先说在前头，其实这些功能讲起来都不算是太新的应用了（毕竟用上双镜头的手机也至少早在 2014 年就已经有了），而在最近越来越流行之下，能玩的功能也大多被主打了。只是三星这边倒算是应用得相当完整，从 SEM 的技术展示网页上，可以看到他们大致列出了 8 大功能，其一是通过双镜头达成的 3x 清晰光学变焦，在与数码变焦的比较之下，看得出两者差异其实算相当明显，而这样的变焦范围也明显是希望与几个对手拉开一些距离。







景深功能自然也是好戏之一。在官方的范例之中，除了可以重新对焦、改变背景效果与改变视角以外，还展示了类似 AR 的 3D 景深范围侦测应用。另一方面，在 Galaxy S8 上面的相片多重叠合功能，也通过双镜头而能有更强悍的应用。



简单地说，通过双镜头所同时间取得的多张影像，将可被用来进行降噪运算，甚至也可以直接增加照片的亮度与 HDR 高动态范围合成之用，理论上来讲将可更避免先前多张拍摄的时间差问题。唯一比较可能有所质疑的是如果拍摄距离过近的话，可能会有较大的位移偏差，关于这点，三星 SEM 在 Super Night Shot 之中倒是也展示了近物的拍摄，貌似一般使用之下应该都在可用范围之中。



是说，这样的技术如果真的在 8 月 23 日的发布会上被应用在了最新的 Note 8 上，倒也不太令人意外，只是如果我们仔细看看这个相机模块的叙述的话，会发现其实在应用的项目之中，除了手机之外可是还包含平板电脑、游戏设备与电视产品的啊！这是否意味着未来三星将会广泛地将双镜头应用在各类产品之上，应该会是令人感到好奇的地方了。