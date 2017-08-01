新 iPhone 在对着你的脸时可能不光只是能解锁那么简单

这两天苹果官方公布的 HomePod 固件资料，里面除了新 iPhone 的外型和 3D 面部扫描功能外，看来还有更多的猛料可挖呢。Steven Troughton-Smith 在继续深读了相关的代码后又发现，资料中提到的新 iPhone 将具备 2,436 x 1,125 分辨率。这个水准跟 1,334 x 750 的 iPhone 7 相比无疑提升了不少（更不用提 iPhone 4 的 Retina 屏幕了），哪怕放在最大的竞争对手 Galaxy S8 面前（2,960 x 1,400），Apple 的产品也没有逊色很多。
除此之外，程序码中还用到了一项数值来代表设备是否使用实体 Home 键。而我们一直在谈的这款新 iPhone 对应的数字是「0」，也就是说它有很大可能不会配备物理 Home 键。那这部分的功能，苹果会用一个虚拟的「Home 指示器」来取代，不过它在你使用整片屏幕时（比如说看视频或玩游戏）并不会显示。另外，新 iPhone 可能也会支持类似 Apple Watch（或者说 Windows Phone 和部分 Android 手机）那样的轻触唤醒功能。
There's also a lot of new references to facial expression detection pic.twitter.com/8PsPVj1QqU— Guilherme Rambo (@_inside) 2017年8月1日
值得一提的是，预计会被当作重头戏来介绍的 3D 面部辨识，也被 Guilherme Rambo 发现可能并不止红外线扫描解锁那么简单。代码中写到了前置相机能辨识各类嘴部形态的相关文字，而且它似乎还可以「探测到你的关注点」是否在手机上。是说，三星之前也基于眼球探测做过类似的尝试，但反响一般，而且效果非常依赖于周围的光线环境。
最后，关于 AR 的部分，开发者也找到了一项名为「face anchor（面部停锚）」的新特性。我们猜测这多半是起到类似现在流行的那些换脸应用的作用，估计苹果应该会把易用性和效果再改进一下吧。