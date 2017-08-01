新 iPhone 在对着你的脸时可能不光只是能解锁那么简单





There's also a lot of new references to facial expression detection pic.twitter.com/8PsPVj1QqU — Guilherme Rambo (@_inside) 2017年8月1日

值得一提的是，预计会被当作重头戏来介绍的 3D 面部辨识，也被 Guilherme Rambo 发现可能并不止红外线扫描解锁那么简单。代码中写到了前置相机能辨识各类嘴部形态的相关文字，而且它似乎还可以「探测到你的关注点」是否在手机上。是说，三星之前也基于眼球探测做过类似的尝试，但反响一般，而且效果非常依赖于周围的光线环境。最后，关于 AR 的部分，开发者也找到了一项名为「face anchor（面部停锚）」的新特性。我们猜测这多半是起到类似现在流行的那些换脸应用的作用，估计苹果应该会把易用性和效果再改进一下吧。