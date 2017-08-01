惠普为专业市场推出 VR 背包电脑

迄今为止，为 VR 使用场景而设的背包型电脑，基本上都是以满足游戏需求为第一先决。但 HP 新推出的这款 Z VR Backpack 倒是另辟蹊径，希望靠贴身式的设计和超强的坚固度，来吸引到更多专业市场的用户。简单来说，这款脱胎自 Omen 背包 PC 的新品，能够凭借其军工级的防尘防水防跌落机能，更好地应对专业创作或是虚拟训练等任务。支持 vPro 的 Core i7 处理器加 16GB Quadro P5200 显卡的硬件组合，也能提供颇为不错的硬件性能。
此外，Z VR Backpack 最推荐的 VR 搭配是 HTC Vive Business Edition，但不是仅限于此，如果你的公司想要用 Oculus Rift 或其它设备其实也没有问题。值得一提的是，HP 目前正在与包括 Autodesk、Epic Games、Fusion、HTC、Launch Forth、Technicolor 在内的多家公司合作开发一项名为「Mars Home Planet」的 VR 全球协作计划。用户可以在虚拟实境里建设火星殖民地，HP 也希望借此展现出背包电脑在相关使用情境中的潜力。
发售信息方面，Z VR Backpack 的价格为 3,299 美元起（约人民币 22,160 元），预计在今年九月上架发售。