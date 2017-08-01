惠普为专业市场推出 VR 背包电脑

此外，Z VR Backpack 最推荐的 VR 搭配是 HTC Vive Business Edition，但不是仅限于此，如果你的公司想要用 Oculus Rift 或其它设备其实也没有问题。值得一提的是，HP 目前正在与包括 Autodesk、Epic Games、Fusion、HTC、Launch Forth、Technicolor 在内的多家公司合作开发一项名为「Mars Home Planet」的 VR 全球协作计划。用户可以在虚拟实境里建设火星殖民地，HP 也希望借此展现出背包电脑在相关使用情境中的潜力。



发售信息方面，Z VR Backpack 的价格为 3,299 美元起（约人民币 22,160 元），预计在今年九月上架发售。