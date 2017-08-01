Chrome 的 ad-blocker 广告拦截功能默默开始测试

Google 发言人确认了这是该公司的实验功能之一，并会为最佳的用户体验持续在 Chrome 上测试各种可能的功能。是说，这样标准的虚无缥缈官方回答，就是摆明对未来是否会将此功能内建于正式版不置可否。是说，就先前 WSJ 的消息来源，则是指出至少要等到 2018 年这个功能才可能正式降临。看来也许除了功能方面的测试之外，与广告商方面的协调应该也会是重点之一。毕竟，如果照着讲好的规则走，大家应该就不会受到阻挡，当然是如果大家都能配合的话啰。
先前，我们就已经有听到关于 Google 打算在自己的移动版与桌面版 Chrome 浏览器上，加入广告拦截（ad-blocker）功能的风声，然而直到现在，我们才看到了一些迹象，显示他们似乎真的有在考虑引进这样的功能。有些使用者已经开始在 Android 版的 Chrome Canary 测试版浏览器上，看到了关于广告封锁的设定选项，而且还真的可用（只可惜我们
人品运气不够好，还没收到）。
Google 发言人确认了这是该公司的实验功能之一，并会为最佳的用户体验持续在 Chrome 上测试各种可能的功能。是说，这样标准的虚无缥缈官方回答，就是摆明对未来是否会将此功能内建于正式版不置可否。是说，就先前 WSJ 的消息来源，则是指出至少要等到 2018 年这个功能才可能正式降临。看来也许除了功能方面的测试之外，与广告商方面的协调应该也会是重点之一。毕竟，如果照着讲好的规则走，大家应该就不会受到阻挡，当然是如果大家都能配合的话啰。
Google 发言人确认了这是该公司的实验功能之一，并会为最佳的用户体验持续在 Chrome 上测试各种可能的功能。是说，这样标准的虚无缥缈官方回答，就是摆明对未来是否会将此功能内建于正式版不置可否。是说，就先前 WSJ 的消息来源，则是指出至少要等到 2018 年这个功能才可能正式降临。看来也许除了功能方面的测试之外，与广告商方面的协调应该也会是重点之一。毕竟，如果照着讲好的规则走，大家应该就不会受到阻挡，当然是如果大家都能配合的话啰。