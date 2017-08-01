Android 手机现在可以自动和周遭的同伴们「沟通」了

在五月的 Google I/O 上稍做预览之后，Google 现在准备好将第二代的 Nearby Connections 工具提供给 Android 开发者使用了。这套工具让 Android 装置和其他 Android 或 IoT 装置间可以透过 WiFi 或蓝牙直接连线交换资讯，不用透过网际网路绕一大圈，也不用使用者做什么特别的操作。



依 Google 的说这，这让你有可能可以在走进旅馆房间时，就自动将空调、灯光调整成你习惯的样子；又或是当你和另一半共处一室时，可以自动交换联络人或照片。这套工具也支持网状网路的自动组成，让教室或会议室中所有的装置，都可以和其他人共享资讯。



Nearby Connections 目前还只是个提供给开发者的工具组，所以到利用它的 App 出现大概还要一小段时间，但 The Weather Channel 已经开始利用它网状网路的功能，将天气警讯在行动网路不佳的地区传递；Hotstar 利用它进行线下的媒体传送；GameInsight 则是准备用它来寻找附近的游戏玩家。Google 自己也会利用 Nearby Connections 来连线电视，将 Android 手机当作电视遥控器使用。



从另一个方式想，这种「隐藏式」的 IoT 虽然很考验 App 的设计功力，但如果做得好的话，会让 Android 在智慧家庭当中，占有更重要的先机吧！