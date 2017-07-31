三星与 TUMI 合作推特别版 Gear S3

随着智能手表的流行，传统品牌自己打造或是与他厂合作的例子也越来越多，三星最近就与 TUMI 合作了一款特制版的 Gear S3 Frontier，其与一般版本最大的差异之处，自然就是定制化的 TUMI 表面以及新的表带了。它的内在就是标准版的 Gear S3，搭载有 1.3 吋 360 x 360 的 Super AMOLED 屏幕，覆盖着 Gorilla Glass SR+，内建 768MB RAM / 4GB 内建存储空间与 380mAh 的电池。续航部分算是 Gear S3 的好戏，在我们先前的评测中基本上稳稳超过了 4 天的使用，算是在目前智能表之中 -- 特别是与双 AW（Android Wear 与 Apple Watch）比起来是拥有不错优势的，重点是也支持 Samsung Pay 了啊。
Samsung Gear S3 Frontier TUMI Special Edition 将于 8 月 6 日以 US$450 之价开卖，不过要记得一件事情，就是次世代的 Gear 智能表（Gear S4？），目前也传闻很可能在 8 月底跟着 Note 8 登场，所以如果不是特别因为品牌的关系的话，也许冲动购买之前还可以再考虑一下入手真机啰。