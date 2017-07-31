中国版

searchsearch
closeclose

最新穿載相關文章

Image credit: Samsung
Save
share

三星与 TUMI 合作推特别版 Gear S3

品牌合作不落人后。

Ross Wang
42 分钟前
微信
新浪微博
人人
QQ
电邮
储存
Samsung
随着智能手表的流行，传统品牌自己打造或是与他厂合作的例子也越来越多，三星最近就与 TUMI 合作了一款特制版的 Gear S3 Frontier，其与一般版本最大的差异之处，自然就是定制化的 TUMI 表面以及新的表带了。它的内在就是标准版的 Gear S3，搭载有 1.3 吋 360 x 360 的 Super AMOLED 屏幕，覆盖着 Gorilla Glass SR+，内建 768MB RAM / 4GB 内建存储空间与 380mAh 的电池。续航部分算是 Gear S3 的好戏，在我们先前的评测中基本上稳稳超过了 4 天的使用，算是在目前智能表之中 -- 特别是与双 AW（Android Wear 与 Apple Watch）比起来是拥有不错优势的，重点是也支持 Samsung Pay 了啊。

Samsung Gear S3 Frontier TUMI Special Edition 将于 8 月 6 日以 US$450 之价开卖，不过要记得一件事情，就是次世代的 Gear 智能表（Gear S4？），目前也传闻很可能在 8 月底跟着 Note 8 登场，所以如果不是特别因为品牌的关系的话，也许冲动购买之前还可以再考虑一下入手真机啰。