HomePod 固件资料暗示新 iPhone 将支持红外面部解锁

关于今年新 iPhone 的外观，根据到目前为止的各种各样爆料大家基本上已经可以猜个大概。除此之外，所谓的「3D」面部扫描功能，也一样是传得有模有样。而在今天，又有人在苹果官方的资料中，找到了跟这两者有关的蛛丝马迹。早些时候 iOS 开发者 Steven Troughton-Smith 在 HomePod 的固件代码中，发现了新 iPhone 将可以使用 BiometricKit 来进行红外面部扫描解锁的相关文字。与此同时，另一位开发者 Guilherme Rambo 也找到了一个跟谍照中 iPhone 造型很像的手机图标，换言之这次苹果会采用接近无边框的全面屏设计的可能性应该是相当高了。
值得一提的是，Troughton-Smith 在 Twitter 上也强调这两项证据指向的都是「D22」，也就是「拥有 Pearl（Face ID）的那款 iPhone」。而这款长久以来多被称作「iPhone 8」或「iPhone X」的产品，据我们自己的了解还可能会支持无线充电。但 Touch ID 要怎么实现，至今为止仍是个未知数（HomePod 的固件资料里似乎是确认不会取消）。苹果能赶在别家之前拿出藏在屏幕下方的指纹扫描方案吗？根据过往下半年爆料会越来越密集的惯例来推测，这个问题的答案可能用不了多久就会有消息了。