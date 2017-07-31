AMD 新高阶显卡 Radeon RX Vega 正式登场

在上一代的顶阶显卡之战中，AMD 可以说是完全溃败，一方面是 R9 Fury 撑了两年都没有真正的更新，以至于到了今年和自家的中阶显卡（RX580）已经快没了明显的分野，二方面是在这两年当中 NVIDIA 从 Titan X 到 GTX 1080 Ti 再到 Titan Xp，着实地在效能上取得了大幅的进展，让 AMD 显更为落后。但是，AMD 这边依然是靠着强大的行销能力，保持着大家对新世代显卡「RX Vega」的信心，让支持者们一直有个盼头。
然而，稍早的时候 AMD 先行推出了名为 RX Vega Founders Edition (FE) 的特别版显卡，结果这张卡的实测数据仅与 NVIDIA 的 GTX1070 相当，在当时造成一片哗然。AMD 的解释是说 VEGA FE 是以 3D 绘图市场为目标的显卡，而非游戏市场，所以应该和 NVIDIA 的 Quadro 系列比才正确。然而，这也让原先期待值爆表的 RX Vega 稍微踩了点煞车，究竟是否能完胜 NVIDIA 变得扑朔迷离起来。
Vega 今天的正式发表就只是「发表」而已，上市与评测解禁还要等到 8 月 14 日，所以还要再等半个月才能知道最终的答案，但我们已经知道了上市的款式有哪些。首先，最高阶的是水冷的 RX Vega 64 Liquid Cooled，定价 US$699。顾名思议地，「64」代表的是它拥有 64 个 ROP，透过水冷散热让它有较高的时脉，基础时脉来到 1,406MHz，而超频最高则是 1,677MHz。其次，是空冷版的 RX Vega 64（上图），虽然拥有相同的 8GB VRAM，但因为散热能力的关系，基础时脉仅 1,247MHz，超频则是来到 1,546MHz。Vega 64 定价为 US$499。最后，还有一张低阶版的 RX Vega 56，虽然保住了 8GB 的 VRAM，但除了 ROP 降为 56 个之外，时脉也仅有 1,156MHz / 1,471MHz。Vega 56 定价 US$399。
除了 Vega 之外，AMD 也宣布了 16 核的 Threadripper 将在 8 月 10 日与 小一号的 12 核同伴一同正式开卖，定价分别为 US$999 与 US$799。另一颗较「低阶」的 8 核 Threadripper 则将在八月底以 US$549 的价格推出。与 Titan / Core i9 之间的对决那是之后势必要关注的重头戏，但就当下来说，有 AMD 制衡市场，至少可以确保 Intel 和 NVIDIA 日子不要过的太惬意，对我们消费者来说也是好事啊！