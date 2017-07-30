有人从苹果 HomePod 固件挖出了更多产品细节

其一，是它的系统基本就是 iOS，可视为没有屏幕的 iPhone 或 iPad。有意思的是，根据开发者 Steve Troughton-Smith 的分析，现阶段 HomePod 系统目前还并不能支持三方的 App，而这样的做法其实与许多 Skill 满载的其他智能喇叭，如：Amazon Echo 以及 Google Home 相比，似乎是有点与背道而驰的策略。



不过很显然地，即便目前看似没有，但也并不代表 HomePod 就是真的打算仅支持自家的应用。毕竟其所运行着的 Soundboard，其实是可以随时通过 Patch 加入三方支持的。HomePod 现阶段已知支持 VoiceOver 等基本能力，操控方面目前则是大略仅有启动 Siri、调整音量与闹钟等功能而已。



但 Troughton-Smith 认为其顶部的触控表面应该还能显示一些符号等较复杂的信息，而非简单的 LED 灯号而已。总而言之，反正距离 12 月的正式开卖还有一点时间，也许更多有趣的功能也将持续再被挖出，届时我们也将动手试试介绍给各位的啊。



