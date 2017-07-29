Tesla Model 3 市售版试驾体验！

虽说我们早早就在去年四月的发布会上试乘过了 Tesla Model 3，不过既然这次是大多规格都已经确认的真正市售的版本，所以我们 Engadget 自然也没有错过试乘体验的机会。在美国时间周五的晚上再度尝试了这部平价款的 Tesla 电动轿车。
Watch a Tesla Model 3 vs. Volvo S60 side-pole impact test pic.twitter.com/dXBQkstrdo— Tesla (@TeslaMotors) 2017年7月29日
Tesla 表示 Model 3 就像是台稍微小一点（还有便宜很多）的 Model S，这种形容算是基本正确。Model 3 内装有着皮革座椅整体内装跟 Model S 基本一致，虽然听起来跟高端款差不多好像算是赚到？但... Tesla 可不是以内装精致出名的就是了。虽说车长比起 S 要小上几吋，但我们约莫 180 公分高的美国同事，倒是认为 Model 3 即便是后座的脚踏空间也算蛮宽裕的，这点在保持着上面视频中这样比肩甚至算是超越 Volvo S60 的安全测试标准之下，讲起来真的算是相当厉害。
在很早之前我们就知道 Model 3 将不会具备太大的电池选项，US$35,000 的基本版本将可跑约 350km 左右。只是没想到当初有承诺可选配的 Ludicrous mode 加速模式，这次则是确定将不会提供。不过毕竟产品还是要有一点分级的，但 0-60MPH 还能有个 5.6s 也不算太差，而若是选配 US$9,000 的更大电池选项，则是可以让这个成绩来到 5 秒出头，里程也能来到超过 490km 的表现。以台湾高速公路的长度来讲，就是能不能基隆到高雄完整跑完的区别了啊（虽然可以靠超级充电站可以快速回血啦，但记得 Model 3 的车主得要付费使用了）。
A look inside Model 3 pic.twitter.com/hIhAZn4Sdj— Tesla (@TeslaMotors) 2017年7月29日
身为 Tesla 最平价车款，Model 3 US$35,000 的车价其实还是可以有许多汽油车的选择。不过对于大多已经丢下 US$1,000 的预购车主而言，会选择 Tesla 自然就是希望能有有别于汽油车的驾驭体验啰。我们美国同事对于 Model 3 比较大的疑虑是在于仪表板的位置，毕竟这个 15 吋的中控台虽然已经将时速等信息都放在了屏幕的左上角了，但实际驾驶时还是必须要从路况转移注意力到中控台才能阅读得到行车信息，总觉得有点不太安全。
从瞄准小众市场的 Roadster 开始让 Tesla 电动车声名远播之后，这次的 Model 3 则是让人觉得电动车真的有一种要迈向主流的感觉。剩下来的，也许就是在这起初的 30 台交车之后，到底能在多快的时间内交车到大部分消费者的手上的问题了。