首批 Tesla Model 3 已正式交车





相较于较为昂贵的 Model X SUV 与 Model S 轿车，Model 3 则是预期将会以 US$35,000 这样「相对低廉」的价格出售 -- 当然，这会是基础的版本，更高端的则可能会有双马达、更大电池等选项可选择，不过这一切还是有待 Tesla 官方的正式订价发布。根据先前泄漏的信息，Tesla Model 3 0-60MPH 将可在 5.6s 内完成，极速可达 130MPH（约 209KPH），可跑约 220 英里（约 354 公里），可搭乘 5 名成人并提供 15 立方英尺的车载空间。充电数据方面则是可以在 30 分钟内通过 Supercharger 充至 130 英里（约 209 公里），并拥有 Bluetooth、Wi-Fi 与 LTE 的连线能力、15 吋屏幕、声控等功能。







图、准备正式交车的 30 台 Model 3 都同时充电当中。

通过升级，Model 3 可增程至约 498 公里，极速则是可以达到约 225KPH，0-60 加速时间则是缩短至 5.1s。特别的五种车色选择须加价 US$1,000，并可以 US$1,500 之价改成 19 吋运动框来使用。进阶升级的套件预计将会以 US$5,000 之价推出，将可把加热座椅、雾灯、加热侧视镜与双手机底座都加在你的 Model 3 上。许多人期待的自动驾驶功能自然也没有缺席，但真的要上身则是需要花上 US$5,000 才能获得，甚至在未来还能以 US$3,000 之价获得「全自动驾驶」的能力。