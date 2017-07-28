SpaceX Falcon Heavy 暂定十一月首飞

从最早的 2013 年延到了 2014 年，然后 2015、2016、2017 夏季等时程都跳票了之后，现在我们又来到了 Musk 在推特上宣布的最新 11 月期程。虽然认定 SpaceX 势必又要跳票的人大有人在，但我们有两个理由认为 SpaceX 这次（终于）是认真的了。
首先，和之前只是空口说白话不同，这次 Falcon Heavy 火箭所有的硬件实际上都已经准备完成，并送往卡纳维拉角的路上。真正影响发射的，其实是 LC39A 发射台的翻修进度 -- 为了支持 Falcon Heavy 的发射，发射台需要更强力的发射架与更深的导焰沟，这些修改要等隔壁因去年的事故还在维修中的 LC40 发射台恢复工作后才能进行，所以这环环相扣的维修完成的时程，才是真正直接决定 Falcon Heavy 的发射日期的关键因素。
另一个理由，是 11 月 9 日正好是农神五号（Saturn V）火箭首次试飞五十周年的日子，想来如果 SpaceX 能够在当日，或是这前后发射的话，可以带来不小的话题性吧？对于善于利用媒体曝光的 SpaceX 来说，不会放弃这个机会才是。
不过 Elon Musk 也清楚媒体可载舟亦可覆舟的道理，所以很小心地不要让大家对 Falcon Heavy 的期望过高。毕竟捆绑了三根 Falcon 9 火箭的 Falcon Heavy，等于有了三倍的复杂性，不仅 27 个引擎都要顺利点火，而且中间的推进器等于要承受平常三倍的震动，这当中有太多的不确定因素了。
对 Musk 来说，能顺利飞离发射塔，不要在原地爆炸就已经算是成功，剩下来就是收集资料，希望能成功啰（反正助推都是回收的火箭，等于白赚的）。