Gogoro 首座太阳能换电站启用，正式朝绿能目标迈进





这座位于新北市的八里公儿四电池交换站，在其看似公车站的遮雨屋顶搭载了 2.3kW 的太阳能面板。根据官方的资料，每日平均可以产生约 6.21kWh 的电力，每天可以充饱约 10 颗电池 -- 虽然感觉上并不多，不过就在我们今天一早直接来这边直击准备动手玩时看到的信息，其实这个站在试运营时已经累积了至少 400kWh 的电量以上（不过今天正式运营重启就归零了，有点可惜），毕竟积少成多，而且可以期待在这座示范站起头了之后，能够在全台湾的更多地方看到类似的站点诞生，让能源的使用更为洁净。





这座太阳能 GoStation 其实外观与一般站体并没有两样，不过在后方的看板上则是有多放了一个显示屏幕，显示这座换电站的各项发电与用电信息，包括：减少碳排量、减少树木砍伐面积、绿能总储电量、城市电网 、太阳能发电量等讯息。屋顶上通过我们的航拍镜头，则是可以看到主要共有八片太阳能板全时运作。







Gogoro 执行长陆学森在新闻稿中表示希望通过具备能源调度能力的智慧电网，成为城市的电力调节枢纽，以促成电力平衡；合作的新北市政府则是认为这样的太阳能换电站，对于降低碳排放的再生能源有着标竿意义，并表示未来也将持续努力发展以再生能源补充电力的相关设施，做为新北市重要的基础设施。





是说，除了电力来源的部分，Gogoro 全台超过 300 座的换电站其实早已起到了类似 Tesla PowerPack 的调节能源的工作（尽量在用电离峰时段充电等调节方式），这次的示范站则是更进一步地朝向该公司将逐步由燃煤发电做为电力来源的现状，转换为广义的绿能如太阳能、潮汐能、水力发电与核电能之路前进，并且在这座站点标上了「The Future of Energy」，可见这站对于 Gogoro 象征的意义之重大。







随着 Gogoro 首座太阳能示范站的启用，官方还推出了鼓励大家来八里换采用太阳能充电的电池的活动，凡是造访这座八里公儿四电池交换站的 Gogoro 车主，都将获得「阿波罗的力量」徽章。看来这附近最近应该会有很多想搜集徽章的车主出现了呢。