2017 香港动漫节 4 大亮点逐一看！

乐高也是动漫节的一家老参展商。今年的主题为「我最期待的香港大型盛事」，展示了 6 款与香港地标相关的大作品，包括香港大球场、尖沙咀海傍、油麻地果栏、铜锣湾怡和街以及青马大桥，非常有趣。现场也有抢先发售将于 9 月上映的《乐高旋风忍者大电影》的乐高产品、乐高 Creator Expert - 10258 London Bus 以及乐高 Technic - 42070 6x6 All Terrain Tow Truck。在现场消费满 HK$1,200 的话（需包括乐高 City 或乐高 Friends 系列产品），可换领限定版乐高香港中环前立法会大楼模型一套（限 1,000 套）。今年动漫节令我最意外的是华夏动漫把刚于 7 月 20 日在上海 Joypolis 游乐场投入运营的多人自由走动 VR 游戏《致命闪电战》带到现场。就是说，这个游戏可以同时让多位玩家在同一个范围内联手对抗怪物。很遗憾，当天我没有机会去体验，不过看来是蛮有趣的。动漫节的其他 VR 展示包括华纳兄弟的一款恐怖 VR 体验，以及本地设计公司 PMDC 的《VR 旅友》毒男专用手机游戏。当然，PlayStation 也有展示几款 PS VR 游戏啦。