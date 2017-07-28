2017 香港动漫节 4 大亮点逐一看！

第 19 届香港动漫节已经正式开锣，如果香港的朋友们这个周末还没有计划去哪里的话，不妨参考一下我们的动漫节摘要。大会的舞台活动、签名会、见面会等等我们都不多说了，这些大家都可以查看官方网站；我们会集中介绍四个我们比较关注的部份：电玩、模型、乐高 及 VR。
动漫节少不了 PlayStation 及 Xbox 两大游戏机品牌的参与。前者除了宣布了新一批的中文化 PS4 游戏之外，也在现场提供了特别优惠：原价 HK$3,180 的 PS4 Pro 主机在现场减 HK$100，另外再送 HK$150 购物券、无线控制器及额外 1 年保养。PS VR 及同捆装则赠送 HK$100 购物券及送一对 PlayStation Move 控制器。另外，在 PlayStation 摊位购物满 HK$3,000 的话可按排队次序选择 Sony 43 寸 4K Android TV 电视机（价值 HK$8,380）、《火影忍者 疾风传》限量版 Walkman 连 "h.ear on" 头带式耳机（价值 HK$4,760）或 APIGA AP1赛车架（价值 HK$3,699）。
Xbox 方面，主要亮点为现场可抢先试玩 11 月才上市的 4K 游戏主机 Xbox One X 及几款首次在亚洲亮相的游戏作品，包括《竞速飞驰 7》、《龙珠格斗 Z》、《除暴战警 3》及《超级拉奇传说》等。在现场出机的话，HK$2,180 的《Minecraft》的 Xbox One S 500GB 主机套减价 HK$200，而 HK$2,680 的 Xbox One S 1TB 套装则赠送 Xbox One 无线控制器、HK$200 现金券、免费游戏等礼品，总值 HK$1,280。在场即时预订《竞速飞驰7》的话更可获赠封面主题车 2018 保时捷 911 GT2 RS 的 1:43 模型。
乐高也是动漫节的一家老参展商。今年的主题为「我最期待的香港大型盛事」，展示了 6 款与香港地标相关的大作品，包括香港大球场、尖沙咀海傍、油麻地果栏、铜锣湾怡和街以及青马大桥，非常有趣。现场也有抢先发售将于 9 月上映的《乐高旋风忍者大电影》的乐高产品、乐高 Creator Expert - 10258 London Bus 以及乐高 Technic - 42070 6x6 All Terrain Tow Truck。在现场消费满 HK$1,200 的话（需包括乐高 City 或乐高 Friends 系列产品），可换领限定版乐高香港中环前立法会大楼模型一套（限 1,000 套）。
今年动漫节令我最意外的是华夏动漫把刚于 7 月 20 日在上海 Joypolis 游乐场投入运营的多人自由走动 VR 游戏《致命闪电战》带到现场。就是说，这个游戏可以同时让多位玩家在同一个范围内联手对抗怪物。很遗憾，当天我没有机会去体验，不过看来是蛮有趣的。动漫节的其他 VR 展示包括华纳兄弟的一款恐怖 VR 体验，以及本地设计公司 PMDC 的《VR 旅友》毒男专用手机游戏。当然，PlayStation 也有展示几款 PS VR 游戏啦。