2017 香港动漫节 4 大亮点逐一看！

动漫节少不了 PlayStation 及 Xbox 两大游戏机品牌的参与。前者除了宣布了新一批的中文化 PS4 游戏之外,也在现场提供了特别优惠:原价 HK$3,180 的 PS4 Pro 主机在现场减 HK$100,另外再送 HK$150 购物券、无线控制器及额外 1 年保养。PS VR 及同捆装则赠送 HK$100 购物券及送一对 PlayStation Move 控制器。另外,在 PlayStation 摊位购物满 HK$3,000 的话可按排队次序选择 Sony 43 寸 4K Android TV 电视机(价值 HK$8,380)、《火影忍者 疾风传》限量版 Walkman 连 "h.ear on" 头带式耳机(价值 HK$4,760)或 APIGA AP1赛车架(价值 HK$3,699)。





Xbox 方面,主要亮点为现场可抢先试玩 11 月才上市的 4K 游戏主机 Xbox One X 及几款首次在亚洲亮相的游戏作品,包括《竞速飞驰 7》、《龙珠格斗 Z》、《除暴战警 3》及《超级拉奇传说》等。在现场出机的话,HK$2,180 的《Minecraft》的 Xbox One S 500GB 主机套减价 HK$200,而 HK$2,680 的 Xbox One S 1TB 套装则赠送 Xbox One 无线控制器、HK$200 现金券、免费游戏等礼品,总值 HK$1,280。在场即时预订《竞速飞驰7》的话更可获赠封面主题车 2018 保时捷 911 GT2 RS 的 1:43 模型。