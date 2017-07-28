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2017 香港动漫节 4 大亮点逐一看！

不得不佩服 Hot Toys 及 Lego 今年的展览。

Richard Lai
2 小时前
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第 19 届香港动漫节已经正式开锣，如果香港的朋友们这个周末还没有计划去哪里的话，不妨参考一下我们的动漫节摘要。大会的舞台活动、签名会、见面会等等我们都不多说了，这些大家都可以查看官方网站；我们会集中介绍四个我们比较关注的部份：电玩、模型、乐高 及 VR。

动漫节少不了 PlayStation 及 Xbox 两大游戏机品牌的参与。前者除了宣布了新一批的中文化 PS4 游戏之外，也在现场提供了特别优惠：原价 HK$3,180 的 PS4 Pro 主机在现场减 HK$100，另外再送 HK$150 购物券、无线控制器及额外 1 年保养。PS VR 及同捆装则赠送 HK$100 购物券及送一对 PlayStation Move 控制器。另外，在 PlayStation 摊位购物满 HK$3,000 的话可按排队次序选择 Sony 43 寸 4K Android TV 电视机（价值 HK$8,380）、《火影忍者 疾风传》限量版 Walkman 连 "h.ear on" 头带式耳机（价值 HK$4,760）或 APIGA AP1赛车架（价值 HK$3,699）。


Xbox 方面，主要亮点为现场可抢先试玩 11 月才上市的 4K 游戏主机 Xbox One X 及几款首次在亚洲亮相的游戏作品，包括《竞速飞驰 7》、《龙珠格斗 Z》、《除暴战警 3》及《超级拉奇传说》等。在现场出机的话，HK$2,180 的《Minecraft》的 Xbox One S 500GB 主机套减价 HK$200，而 HK$2,680 的 Xbox One S 1TB 套装则赠送 Xbox One 无线控制器、HK$200 现金券、免费游戏等礼品，总值 HK$1,280。在场即时预订《竞速飞驰7》的话更可获赠封面主题车 2018 保时捷 911 GT2 RS 的 1:43 模型。

Gallery: 2017 香港动漫节：Hot Toys 人偶展览 | 7 Photos

2017 香港动漫节：Hot Toys 人偶展览
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动漫节也是购入模型及人偶的好时机。今年万代占有几乎是全场最大摊位空间以售卖各种商品，以及展示第七届 敢达模型王世界杯 的比赛作品。本地人偶公司 Hot Toys 也不甘示弱，连续 14 年参展动漫节，今年更于现场首度展示真实比例的角斗士雷神托尔及角斗士绿巨人浩克塑像；另外设有星球大战、漫威及 DC 漫画专区，以展示各种极高还原度的人偶——尤其是《蝙蝠侠》的小丑。希望各位会买得到心头好吧。

Gallery: 2017 香港动漫节：乐高 Creation「我最期待的香港大型盛事」展览 | 8 Photos

2017 香港动漫节：乐高 Creation「我最期待的香港大型盛事」展览
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乐高也是动漫节的一家老参展商。今年的主题为「我最期待的香港大型盛事」，展示了 6 款与香港地标相关的大作品，包括香港大球场、尖沙咀海傍、油麻地果栏、铜锣湾怡和街以及青马大桥，非常有趣。现场也有抢先发售将于 9 月上映的《乐高旋风忍者大电影》的乐高产品、乐高 Creator Expert - 10258 London Bus 以及乐高 Technic - 42070 6x6 All Terrain Tow Truck。在现场消费满 HK$1,200 的话（需包括乐高 City 或乐高 Friends 系列产品），可换领限定版乐高香港中环前立法会大楼模型一套（限 1,000 套）。


今年动漫节令我最意外的是华夏动漫把刚于 7 月 20 日在上海 Joypolis 游乐场投入运营的多人自由走动 VR 游戏《致命闪电战》带到现场。就是说，这个游戏可以同时让多位玩家在同一个范围内联手对抗怪物。很遗憾，当天我没有机会去体验，不过看来是蛮有趣的。动漫节的其他 VR 展示包括华纳兄弟的一款恐怖 VR 体验，以及本地设计公司 PMDC 的《VR 旅友》毒男专用手机游戏。当然，PlayStation 也有展示几款 PS VR 游戏啦。