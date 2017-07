体验区方面,今年比较特别的是一个「动」感《Gears of War 4》体验区,让玩家穿戴相关的装置来感受各种「震」撼感。另外,为配合大会同时举行的第一届「儿童玩具节」,微软今年增设了更适合小朋友的「合家欢」玩乐体验区。该「合家欢」体验区会提供《Minecraft》、Lego 系列游戏、Mega Man 系列游戏以及刚才提到的《Super Lucky's Tale》。





展位的擂台会于星期六、日下午举行有奖电竞比赛,大家可于比赛前两小时即场报名(错过了时间的话其实还有机会报名)。当中的游戏包括《Dragon Ball Fighter Z》、《Forza Motorsport 7》、《铁拳7》及《FIFA 17》,相信到时候会挺热闹的。





最后,值得一提的是现场的出机优惠:《Minecraft》的 Xbox One S 500GB 主机套装售 HK$2,180,比平时便宜了 HK$200;而 HK$2,680 的 Xbox One S 1TB 套装会赠送 Xbox One 无线控制器、HK$200 现金券、免费游戏等礼品,总值 HK$1,280。