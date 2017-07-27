一年一度的香港动漫电玩节将于明天（星期五）开幕啦！对游戏机迷来说，今年的亮点莫过于 11 月才正式开卖的新一代游戏主机 Xbox One X 首度公开试玩！现场会展示四台开发机，让大家提早免费体验 4K 60fps 的游戏画质。（别忘记：现有的几款 Xbox One 游戏会有 4K 升级包喔。）同时，微软也会展示三款首次在亚洲亮相的 Xbox 独家游戏作品：《Forza Motorsport 7》、射击游戏《Crackdown 3》以及合家欢游戏《Super Lucky's Tale》。在场即时预订《Forza Motorsport 7》的话更可获赠封面主题车 2018 Porsche 911 GT2 RS 的 1:43 模型。
体验区方面，今年比较特别的是一个「动」感《Gears of War 4》体验区，让玩家穿戴相关的装置来感受各种「震」撼感。另外，为配合大会同时举行的第一届「儿童玩具节」，微软今年增设了更适合小朋友的「合家欢」玩乐体验区。该「合家欢」体验区会提供《Minecraft》、Lego 系列游戏、Mega Man 系列游戏以及刚才提到的《Super Lucky's Tale》。
展位的擂台会于星期六、日下午举行有奖电竞比赛，大家可于比赛前两小时即场报名（错过了时间的话其实还有机会报名）。当中的游戏包括《Dragon Ball Fighter Z》、《Forza Motorsport 7》、《铁拳7》及《FIFA 17》，相信到时候会挺热闹的。
最后，值得一提的是现场的出机优惠：《Minecraft》的 Xbox One S 500GB 主机套装售 HK$2,180，比平时便宜了 HK$200；而 HK$2,680 的 Xbox One S 1TB 套装会赠送 Xbox One 无线控制器、HK$200 现金券、免费游戏等礼品，总值 HK$1,280。