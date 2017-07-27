Switch 继续帮助老任业绩升升升

伴随着 Switch 的高歌猛进和 Wii U 的逐渐淡出，任天堂的前景开始变得逐渐清晰了起来。早些时候他们公布了上个财季的业绩，数据显示其在截止到 6 月 30 日的三个月中，总利润达到 647.3 亿日元，其中运营利润为 162.1 亿。跟去年同期两项数据分别为 305 亿和亏损 51.3 亿的糟糕成绩相比，真的已经是飞跃式的进步了。
当然啰，之所以能有这么大的涨幅，跟 Switch 的推出有着莫大的关系。在上一季中，老任总共卖出了 197 万台 Switch，将其至今为止的总销量增加到了 470 万台。相比较之下，Wii U 到现在为止也才一共售出了 1,356 万台而已。而且实话说，要不是生产上遇到问题的话，Switch 的销售量可能还会更高。四月到六月这一季，是它真真正正从头到尾都正常销售的三个月，而其出色的表现也让人对未来充满信心。
游戏方面，《萨尔达传说：荒野之息》仍是最畅销的 Switch 作品，当季销量 116 万份，迄今为止共卖出了 392 万份。紧随其后的是总销量 354 万份的《马里奥赛车 8 豪华版》，以及卖出 122 万份的《1-2-Switch》和上月刚发售就拿下 118 万份销量的《Arms》。接下来《Spatoon 2》跟《超级马里奥奥德赛》也都会在几个月内推出，两者都有着很高的销量预期。按照老任的计划，这两款大作在整个财年中（2017 年 4 月到 2018 年 3 月）能冲破 1,000 万份大关，同时软件总销量也能达到 3,500 万份。
此外，3DS 平台的表现也符合预期，对应的游戏销量为 585 万份。虽然较一年前下滑了 31%，但考虑到 3DS 的寿命和激烈的同门竞争，能有这样的结果其实也可以接受。与此同时，老任在手游业务上也收获不小，整季总共录入了 90 亿日元的收入。