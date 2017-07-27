Google 准备将 Play Music 与 YouTube Red 服务合而为一

Google 现在旗下的影音相关付费服务一共有三个：Google Play Music 类似于 Spotify，是一个网络电台兼订阅点播的系统；YouTube Music 是个免费（或说，靠广告付费）的音乐播放 App，而 YouTube Red 则是 YouTube Music 的付费服务，让你可以移除广告并离线听歌。订阅 YouTube Red 的人可以免费在 Google Play Music 上点播，而订阅 Google Play Music 的人，也可以同时获得 YouTube Red 诸般好处。
看到这里，昏头了没？大概就是因为这当中太多的重叠性，因此 Google 早在二月就已经将 YouTube 和 Play 的音乐相关团队合并，而据 The Verge 报道，Google 已经差不多整合出一套容易理解的系统，让订阅更简易。Google 并没有详细说明这「整并」将如何发生，但照道理 YouTube Music 和 Play Music 的属性有很明确的分野，所以 Google 应该不是想要 App 的整合，而是订阅系统的整合吧？
就暂时来说，已经订阅的人不会有什么变化（反正我们本来就全部看得到吃不到...），Google 答应在做出改变前，会事先进行通知。