即便坐拥 20 亿月活用户，Facebook 的发展速度也没有放缓

虽然要面对假新闻这样的烦人问题，但拥有 20 亿月活跃用户的 Facebook，仍旧是这个星球上最受欢迎的社交网络。在其不久前公开的上季财报中，我们看到营收总额达到了 93.2 亿美元之高。这个数字跟一年前同时期相比，涨幅足足有 47%。不光如此，Facebook 的使用者数量也还在稳步增长。上季的数据比去年 Q2 要多出 17%，目前的日活跃用户数也来到了 13.2 亿人。
除此之外，Facebook 名下的 Messenger 也拥有 12 亿月活用户。Instagram 的这项数据是 7 亿人，同时它的 Stories 功能现在每月也有 2.5 亿人使用。更厉害的是 WhatsApp，其现在的日活跃用户已经达到了 10 亿人，月活用户是 13 亿，换算下来前者在后者中所占的比例高达 76%。同时，模仿 Snapchat Stories 的 WhatsApp Status 每天也有 2.5 亿人在使用。
按照公司 COO Sheryl Sandberg 的说法，目前在 Instagram 上已经存在有 150 亿个商家页面，而且其中有不少都在通过 Stories 展示广告。同时 Mark Zuckerberg 也暗示，Messenger 也会带来更多的广告营收。值得一提的是，现如今的 Facebook 其实在视频上也有很多投资（尤其是原创内容），这对吸引用户和广告主都是能起到很大促进作用的。而在谈到 Facebook 上越来越多的仇恨言论时，Zuckerberg 表示「将人们团结在一起是自己的新使命」。并且他还透露称 Facebook 未来会靠 AI 来取代人工，对贴文内容做很好地管理。
「我们非常期待看到人工智能将如何改变 Facebook 的核心服务。」他这么说道。