看 Elon Musk 的挖洞公司准备如何送汽车搭「电梯」下楼

汽车搭电梯下楼本身不是什么稀奇事，但重要的是，Elon Musk 这个「挖洞」计划实在是进展太快，让人有目不暇给的感觉。从二月初步提出概念、四月发布概念视频、五月测试车辆输送平台、六月成立挖隧道公司「The Boring Company」并开始挖掘，再到今天示范车辆进出的电梯系统，基本上原先在概念视频中的元素皆己到位，接下来就只看 Boring Company 能否取得洛杉矶市政府的许可，将隧道延伸到公司所有地之外了。
Musk 提出的这个系统究竟利基在何处，依然是个争论不休的问题。在优点方面，它可以视作是自驾车时代来临前的一个「安全」的替代品，在一个完全受中央系统控制的环境中，高速且有效率地将车辆在地底下移动；同时「最后一哩路」问题也可以轻易解决，让它能比传统地下铁服务更大的地区。但另一方面，这套系统的输送密度恐怕不会太高 -- 换言之想要回收开挖的成本的话，要嘛就是要对使用的车辆收取高昂的服务费，要嘛就是 The Boring Company 要能以低廉的成本开挖隧道，并建构好中控系统。后者显然难度相当高，但考虑到 Elon Musk 也不是一次两次化不可能为可能，选择相信他能做到的人也是有不少的。
无论如何，这样的系统大概也就是对美国这种大公路主义的国家，才会有特别的吸引力吧？对我们人口密度高的亚洲城市来说，应该还是传统地下铁比较实用。但如果 The Boring Company 真能研发出什么黑科技，可以大幅降低挖隧道的成本的话，那也是大家都能受惠的好事呢。