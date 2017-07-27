看 Elon Musk 的挖洞公司准备如何送汽车搭「电梯」下楼

Elon Musk（@elonmusk）分享的贴文 于 2017 年 7月 月 25 11:26下午 PDT 张贴

无论如何，这样的系统大概也就是对美国这种大公路主义的国家，才会有特别的吸引力吧？对我们人口密度高的亚洲城市来说，应该还是传统地下铁比较实用。但如果 The Boring Company 真能研发出什么黑科技，可以大幅降低挖隧道的成本的话，那也是大家都能受惠的好事呢。