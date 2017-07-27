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看 Elon Musk 的挖洞公司准备如何送汽车搭「电梯」下楼

万事俱备，只欠洛杉矶市政府点头。

Andy Yang
5 小时前
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汽车搭电梯下楼本身不是什么稀奇事，但重要的是，Elon Musk 这个「挖洞」计划实在是进展太快，让人有目不暇给的感觉。从二月初步提出概念四月发布概念视频五月测试车辆输送平台六月成立挖隧道公司「The Boring Company」并开始挖掘，再到今天示范车辆进出的电梯系统，基本上原先在概念视频中的元素皆己到位，接下来就只看 Boring Company 能否取得洛杉矶市政府的许可，将隧道延伸到公司所有地之外了。

Musk 提出的这个系统究竟利基在何处，依然是个争论不休的问题。在优点方面，它可以视作是自驾车时代来临前的一个「安全」的替代品，在一个完全受中央系统控制的环境中，高速且有效率地将车辆在地底下移动；同时「最后一哩路」问题也可以轻易解决，让它能比传统地下铁服务更大的地区。但另一方面，这套系统的输送密度恐怕不会太高 -- 换言之想要回收开挖的成本的话，要嘛就是要对使用的车辆收取高昂的服务费，要嘛就是 The Boring Company 要能以低廉的成本开挖隧道，并建构好中控系统。后者显然难度相当高，但考虑到 Elon Musk 也不是一次两次化不可能为可能，选择相信他能做到的人也是有不少的。

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无论如何，这样的系统大概也就是对美国这种大公路主义的国家，才会有特别的吸引力吧？对我们人口密度高的亚洲城市来说，应该还是传统地下铁比较实用。但如果 The Boring Company 真能研发出什么黑科技，可以大幅降低挖隧道的成本的话，那也是大家都能受惠的好事呢。