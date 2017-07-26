小米 5X 与 MIUI 9 携手到来

小米这两年在线下市场扩张这件事上非常用心，除了投其所好准备符合这部分消费人群喜好的产品以外，他们也努力增设店铺，而且一度希望借鉴 Oppo、Vivo 的成功经验靠代言人来提振销量。只不过，去年他们邀来的名人，最终其实并没有起到特别好的效果。但尽管如此，小米显然还是愿意再赌一把，不然也不会花大力气把去年还在代言荣耀 8 的高人气偶像吴亦凡请到自己的账下了。
而伴随这位「Freestyle 爱好者」而来的新品，就是上面这款早早便被官方曝光的小米手机 5X 了。以外观来看，它很像是缩小版的小米 Max 2。整体仍是趋近 iPhone 的风格（官方称此为「流行外观」），采用「穹顶」天线，指纹辨识区也被放在了金属背盖上半部的位置。规格的部分，5X 搭载了 Snapdragon 625 芯片，同时有 4GB RAM、64GB 容量、5.5 吋 1080p 屏幕和 3,080mAh 电池，相机部分跟小米 6 一样都是双 12MP 感光元件（不过供应商换成了 OV），也具备人像模式和光学变焦功能。
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而在软件的部分，尽管 5X 出厂仍会预载 MIUI 8，但等到 8 月 11 日时官方便会发布新一代的 MIUI 9（内测开发版）。这版新系统提升了应用的启动速度，并且会自动将系统资源优先分配给用户正在使用的应用。除此之外，MIUI 9 还加入了基于机器学习和图像辨识技术的照片快速查找功能，便于你迅速找到证件照片、银行卡或是带有特定文字的截图、凭证内容。在 MIUI 9 中长按文字还会触发语意识别，用户可以通过名为「传送门」的新特性快速在相关应用间切换。据介绍，MIUI 9 将会从明天开始率先在小米 6 和高通版红米 Note 4X 上开放内测，后续也会陆续登陆除小米 1 / 1S 和小米 2A 以外的所有小米、红米机种。
发售信息方面，小米 5X 的价格为 1,499 元，8 月 1 日开卖，有黑、金、粉三色可选。另外，之前雷总说量产难度极大的亮银版小米 6，也确定会以 3,999 元的价格限量发售 100 台，8 月 3 日登陆小米众筹平台。发布会最后，小米还拿出了一款售价 299 元的 AI 语音遥控音箱，它可以拿来控制各类米家物联网产品，也算是对当下智能喇叭风潮的回应吧。