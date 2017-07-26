Moto Z2 Force 是一次偏向稳妥的升级

首先，Moto Z2 Force 尽管没有像 Moto Z 那样薄得那么夸张，但考虑到 ShatterShield 所需要的多重涂层，能将厚度保持在现在这个水平已是相当不易。设备的重量也是非常之轻，带在身上很容易就会被忽略。就外观来说，Z2 Force 很容易让人想起不久前发布的 Z2 Play，但手机整体有着更加出色的质感。值得一提的是，Moto 这次也为新机加入了生活防水机能，只是轻微泼溅的话，完全不会对设备正常工作造成影响。



Z2 Force 搭载了高通最新的 Snapdragon 835 芯片，配合 4GB RAM（美国以外是 6GB）可以保证非常不错的流畅度。手机预载的依然是接近原生 Android 的系统（大陆版会使用 ZUI），要说不足，可能就是运营商版本预装的各类垃圾软件吧（无锁版不会有这个问题）。





把手机做薄要付出的一大代价，就是电池不可避免地会被做小。尽管这一代的 S835 处理器在功耗上的表现十分出众，但老实讲 Z2 Force 那 2,730mAh 的电池还是会让人非常担心。是说，从 Z2 Play 选择轻薄化开始，联想的策略就变得很清晰，他们更希望消费者通过电池 Mods 来延长手机的续航时间。而对我们来说，显然出发点会有所不同，相信应该会有不少人跟我们一样，更愿意看到像 Z Force 那样几乎在各方面都没有妥协的产品吧？至于拍照的部分，背后的 12MP 黑白 + 彩色 CMOS 组合可说是 Z2 Force 上唯一发生了根本性改变的地方。在简单试拍了一段时间后，我们认为 Z2 Force 拍出的照片有着让人颇为满意的画质，但在对曝光的控制上表现不够稳定。另外，在拍摄黑白照片时，这款手机也有较好的发挥，可以给使用者带来更大的创作空间。需要注意的是，Z2 Force 并没有如传闻那样加回 3.5mm 耳机孔，而且过去一直会随手机附赠的 Style Mods 材质背盖，也有些出人意料地被厂方取消了。总体而言，Moto Z2 Force 比较像是一款偏稳妥的常规升级，更多感想就留待评测之后跟大家分享啰。