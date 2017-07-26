索尼 ChinaJoy 展前会公布 PS4 国行游戏新作资讯

每次 ChinaJoy 开展前一天，索尼都会在开展前会跟玩家分享一下即将推出国行版的游戏新作资讯。到了今年，自然也不例外。首先登场的是《地平线：零之曙光》，这款游戏的国行版会在今天正式开卖，而且索尼会提供不同套装供玩家选购。除此之外，《旺达与巨像重制版》也确定会引进国行，同时《新大众高尔夫》、《钠克的大冒险：双英与古代兵团》以及《索尼克力量》未来也都将和中国的玩家见面。值得一提的是，来自光荣特库摩的制作人铃木亮浩和 Take-Two 的代表也都來到了今天的发布会现场，两家公司都会和索尼合作，分别将《三国无双 8》（带有中文配音）和《NBA 2K18》带到中国。
另外，在 PS VR 的部分，索尼接下来会给国内的玩家带来《最终幻想 15：深渊魔兽》、《勇者就爱耍心机》、《马赛克别闹》、《军团指挥官》及《Stifled》等作品。同时官方还上线了名为 Jaunt 的 VR 视频内容库，并与优酷、爱奇艺和网龙达成了合作。最后，索尼还宣布 Wacom 和 Streamline 工作室已确定会成为「中国之星」开发计划的合作伙伴，前者会负责设备、美术方面的支持，后者则会为游戏制作提供协助。
值得一提的是，许多人关注的西游大 IP —《大圣归来》，在绿洲游戏、十月文化和索尼的三方努力下，也将推出专属的 PS4 游戏。其名称暂定为《西游记之大圣归来游戏版》，目前仍在开发之中。未来除了会在中国本土推出外，也会销往海外市场。在这次的 ChinaJoy 上，索尼展台也会提供《大圣归来》纪念版 PS4 上盖的贩售。如果你感兴趣的话，逛展时不妨去瞧一瞧啰。