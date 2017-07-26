索尼 ChinaJoy 展前会公布 PS4 国行游戏新作资讯

另外，在 PS VR 的部分，索尼接下来会给国内的玩家带来《最终幻想 15：深渊魔兽》、《勇者就爱耍心机》、《马赛克别闹》、《军团指挥官》及《Stifled》等作品。同时官方还上线了名为 Jaunt 的 VR 视频内容库，并与优酷、爱奇艺和网龙达成了合作。最后，索尼还宣布 Wacom 和 Streamline 工作室已确定会成为「中国之星」开发计划的合作伙伴，前者会负责设备、美术方面的支持，后者则会为游戏制作提供协助。







值得一提的是，许多人关注的西游大 IP —《大圣归来》，在绿洲游戏、十月文化和索尼的三方努力下，也将推出专属的 PS4 游戏。其名称暂定为《西游记之大圣归来游戏版》，目前仍在开发之中。未来除了会在中国本土推出外，也会销往海外市场。在这次的 ChinaJoy 上，索尼展台也会提供《大圣归来》纪念版 PS4 上盖的贩售。如果你感兴趣的话，逛展时不妨去瞧一瞧啰。